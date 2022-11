Referendum / »Zmagamo lahko samo, če se angažira vsak izmed nas«

Inštitut 8. marec je na tiskovni konferenci sporočil svojo odločitev, da se podaja v kampanjo za javno RTV Slovenija

Nika Kovač, diektorica Inštituta 8. marec, na današnji novinarski konferenci, na kateri so govorili o začetku referendumske kampanje za javno RTV Slovenija

© Črt Piksi

Inštitut 8. marec se podaja v referendumsko kampanjo o spremembah zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) s sloganom Zaščitimo drug drugega, so danes sporočili na novinarski konferenci. Kampanjo bodo financirali s prostovoljnimi prispevki. Inštitut se v kampanji za spremembe zakona o vladi in dolgotrajni oskrbi ne bo vključeval.

“Zaščitimo drug drugega. Zmaga na referendumu je še delač in ni samoumevna. Pred nami je zahteven mesec. Zmagamo lahko samo, če se angažira vsak izmed nas. V kampanjo se odpravljamo z jasnim sporočilom: Tu smo. Za javno RTV. Za delavce in delavke. Za povezano skupnost," je dejala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač.

V referendumsko kampanjo glede zakona o vladi se ne bodo vključili, ker se jim zdi ureditev ministrstev individualna stvar vsake vlade, prav tako pa o ukinitvi posameznih ministrstev, ki jih zakon predvideva, govorijo celo člani vlade. V kampanjo o zakonu o dolgotrajni oskrbi se ne bodo vključili, ker ne poznajo nove ureditve in koncepta, ki ga pripravlja vlada, so pojasnili.

Člani in članice Inštituta 8. marec na Trgu republike v Ljubljani

© Črt Piksi

"V Inštitutu 8. marec smo bili vedno jasni: zavezani smo vsebini, borimo se za skupno dobro, ne zanima nas politikanstvo in prepiranje med različnimi političnimi opcijami," je še dodala Kristina Krajnc iz inštituta. Zato so ugotovili, da lahko "brezkompromisno stojijo" samo za zakonom o javni RTVS, so pojasnili.

"Zmaga na referendumu je še delač in ni samoumevna. Pred nami je zahteven mesec. Zmagamo lahko samo, če se angažira vsak izmed nas."



Nika Kovač,

direktorica Inštituta 8. marec

Novela zakona o RTVS po oceni inštituta povsem umika vlogo politike, tako državnega zbora kot vlade pri imenovanju članov programskega sveta RTVS, torej organa, ki upravlja in nadzira delovanje RTVS ter sprejema najpomembnejše odločitve. Umik politike iz javnega medija pa omogoča avtonomno delovanje hiše RTVS in neodvisno novinarstvo ter uredništvo, so pojasnili. Trenutno stanje na RTVS pa se jim zdi "grozljivo".

V kampanji Zaščitimo drug drugega bodo po navedbah inštituta sodelovali številni prostovoljci iz vseh delov Slovenije, v nedeljo so pripravili tudi izobraževanje za koordinatorje posameznih regij. "Odziv ljudi na poziv za sodelovanje v kampanji pa je zelo dober, kaže na to koliko solidarnosti je v naši državi," je dejala koordinatorica terena Maja Koražija iz inštituta. Z avtobusi se bodo odpravili po celotni Sloveniji, na terenu pa se bodo z znanimi osebnostmi pogovarjali o pomenu javnih medijev.

"Odziv ljudi na poziv za sodelovanje v kampanji pa je zelo dober, kaže na to koliko solidarnosti je v naši državi."



Maja Kražija,

koordinatorica terena pri Inštitutu 8. marec

Sredstva za kampanjo bodo zbirali v obliki prostovoljnih prispevkov na računu, ki so ga odprli za namen kampanje. Kampanja se jim zdi bistveno težja od kampanje za čisto pitno vodo, saj so ljudje naveličani nenehnih obiskov volišč.

Pri nekaterih aktivnostih v kampanji bodo po besedah Kovač sodelovali tudi z civilno iniciativo Glas ljudstva.