Nataša Pirc Musar / »Moja in moževa podjetja so prijavljena vsem davčnim organom«

Nataša Pirc Musar

© Mateja Jordovič Potočnik / WikiCommons

Kandidatka za predsednico republike Nataša Pirc Musar v odzivu na objavljeno analizo poslovanja podjetij v njeni in v lasti njenega soproga Aleša Musarja, navedla, da je dokument poln netočnosti in napak. Znova je zatrdila, da so podjetja prijavljena vsem davčnim organom, izpolnjujejo zakonodajne zahteve in delujejo družbeno odgovorno.

"Biti dober gospodar pomeni skrbeti za ustvarjanje dodane vrednosti, delovnih mest ter poslovanje v skladu z zakonodajo na določenem prostoru, bodisi v Sloveniji ali v tujini. Vsa podjetja, ki so ali so bila v (delnem) lastništvu mene ali Aleša, izpolnjujejo vse navedeno," je kandidatka zapisala v odzivu na očitke o široko razvejani mreži podjetij, ki so v lasti ali solastništvu nje in soproga.

Požareport je namreč danes objavil analizo teh poslov, o čemer so mediji sicer poročali v času pred prvim krogom predsedniških volitev. Pirc Musar odgovarja, da je dokument sicer poln napak in netočnosti, v bistvu pa ne razkriva ničesar, kar med kampanjo ne bi že bilo povedano ali komentirano.

Spomnila je, da je že ob napovedi predsedniške kandidature javno objavila svoje premoženje, "ob tem pa kot edina od vseh kandidatov tudi Aleševo premoženje, kar govori o odkritosti in transparentnosti mojega delovanja".

Razvejani organigrami so običajna praksa poslovanja tako v Sloveniji kot v tujini, meni. "Poslovanje na domačem in tujih trgih za zagotavljanje konkurenčnosti in uspešnosti pogosto zahteva ustanavljanje novih podjetij zaradi zagotovitve financiranja in/ali zahtev lokalne zakonodaje, ki ji, tako kot slovenski, vedno dosledno sledimo in delujemo v njenem okvirju," je zatrdila.

S soprogom plačujeta davke v Sloveniji, kjer so podjetja tudi prijavljena vsem davčnim organom. Ob tem pa delujejo družbeno odgovorno, saj ustvarjajo dodano vrednost na področju ohranjanja in razvoja slovenske kulturne dediščine, je še navedla.