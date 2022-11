Rusija poziva jedrske sile, naj opustijo »nevarne poskuse poseganja v življenjsko pomembne interese drugih držav«

"Trdno smo prepričani, da je v sedanjih težkih in nemirnih razmerah, ki so posledica neodgovornih in nesramnih dejanj, katerih cilj je spodkopati našo nacionalno varnost, glavna prednostna naloga preprečiti vojaški spopad jedrskih sil," je sporočilo rusko zunanje ministrstvo

Ruski predsednik Vladimir Putin

© council.gov.ru

Predstavniki oblasti v Moskvi so danes izjavili, da bi morala biti glavna prednostna naloga sveta izogniti se spopadu jedrskih sil, kar bi po njihovem mnenju lahko privedlo do katastrofalnih posledic. V luči tega so pozvali vse jedrske sile, naj opustijo nevarne poskuse poseganja v življenjsko pomembne interese drugih držav.

V izjavi so zapisali, da se Rusija strogo in dosledno drži načela, da v jedrski vojni ni mogoče zmagati in ponovili, da je jedrska doktrina Moskve izključno obrambne narave, ki Kremlju dovoljuje uporabo takšnega orožja le v primeru jedrske agresije ali ko je ogrožen sam obstoj države.

V luči tega je rusko ministrstvo pozvalo vse jedrske sile, naj opustijo nevarne poskuse poseganja v življenjsko pomembne interese drugih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški časnik New York Times pa je danes ob sklicevanju na neimenovane ameriške uradnike poročal, da naj bi visoki ruski vojaški uradniki nedavno razpravljali o tem, kdaj in kako bi lahko uporabili taktično jedrsko orožje na bojišču v Ukrajini.

Ruski predsednik Vladimir Putin v razpravah ni sodeloval, prav tako pa ni nič nakazovalo, da bi se ruska vojska dejansko odločila za uporabo tovrstnega orožja, je še zapisal Times.

Predstavnik Sveta za nacionalno varnost Bele hiše John Kirby poročanja časnika ni želel komentirati, je pa danes sporočil, da so vse izjave o uporabi jedrskega orožja s strani Rusije globoko zaskrbljujoče, in zatrdil, da jih ZDA jemljejo resno. Hkrati je ponovil, da ZDA ne vidijo nobenih znakov, da bi se Rusija pripravljala na uporabo jedrskega orožja.

ZDA sicer že več tednov opozarjajo na izjave najvišjih ruskih uradnikov, da bi ruske sile lahko v določenih primerih uporabile jedrsko orožje v Ukrajini, zlasti če bi menili, da je ogrožena ruska ozemeljska celovitost.

Nazadnje je to v torek izjavil nekdanji ruski predsednik in podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je danes možnost uporabe jedrskega orožja zavrnil in poudaril, da zahodni mediji "namerno podpihujejo to temo".