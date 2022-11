Joe Biden / »Naraslo je število ljudi, ki odobravajo politično nasilje ali preprosto molčijo«

Predsednik ZDA opozarja, da bo na prihajajočih volitvah na kocki ameriška demokracija

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo v govoru o kongresnih in drugih volitvah sredi predsedniškega mandata, ki bodo prihodnji torek, dejal, da je na kocki ameriška demokracija. Američane je pozval, naj se postavijo proti lažem, nasilju in nevarnim privržencem nekdanjega predsednika Donalda Trumpa.

Ti po Bidnovih besedah skušajo na prihajajočih volitvah storiti to, kar jim leta 2020 ni uspelo, namreč ukrasti volitve. "Sedaj ni čas za pasivnost, ker je molk enak podpori skrajnežem," je med drugim dejal Biden.

Po tednih pomirjujočih besed o ameriškem gospodarstvu in inflaciji je Biden v zadnjih dneh pred volitvami predstavil temačnejše in nujnejše sporočilo, ko je izjavil, da sistem upravljanja države ogrožajo laži nekdanjega predsednika Donalda Trumpa, ki zanikajo volilne izide ter nasilje, ki ga po Bidnovih besedah spodbujajo.

Predsednik je na železniški postaji Union v prestolnici izpostavil "ultra MAGA" republikance ter sklicevanje na Trumpov slogan "Make America Great Again". Označil jih je za manjšino, ki je gonilna sila republikanske stranke.

Biden je izpostavil zlasti napad na moža predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi minuli petek in dejal, da so Trumpove lažne trditve o ukradenih volitvah podžgale nevaren porast političnega nasilja in ustrahovanja volivcev v zadnjih dveh letih.

"V državi je zaskrbljujoče naraslo število ljudi, ki odobravajo politično nasilje ali preprosto molčijo. Vemo, da je demokracija ogrožena, vendar vemo tudi to, da je v naši moči, da jo ohranimo," je dejal.

Trumpove podpornike in republikance je obtožil, da peljejo državo v kaos. Trumpovi privrženci ustrahujejo in nadlegujejo sodelavce volilnih komisij in doslej so zaradi tega vložili obtožnice že proti petim osebam. Volilni uradniki po vsej državi se pripravljajo na spopade na voliščih, saj so se za opazovalce volitev prijavili številni pripadniki teorij zarote.

Biden je volivce pozval, naj dolgo in dobro premislijo o trenutku, v katerem so. "V običajnem letu se ne soočamo pogosto z vprašanjem, ali bo glas, ki smo ga oddali, ohranil demokracijo ali jo ogrozil," je dejal.

Biden je tudi opozoril, da so številni spet glasovali po pošti in se lahko ponovi to, kar se je zgodilo leta 2020. Najprej so prešteli glasove v živo, kar je dalo prednost republikancem, kasneje pa so glasovi po pošti, ki so jih šteli nazadnje, prevesili tehtnico na stran demokratov. Doslej je volilo že 27 milijonov volivcev.

Nekateri republikanci so Bidnove pripombe ostro kritizirali. Vodja manjšine v predstavniškem domu Kevin McCarthy, ki se poteguje za mesto predsednika predstavniškega doma, če bo njegova stranka prevzela večino, je tvitnil, da Biden skuša deliti Ameriko in odvrniti pozornost od njegove politike, zaradi katere imajo Američani višje življenjske stroške.

