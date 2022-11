Severna Koreja / ZDA obsojajo izstrelitev medcelinske balistične rakete

Severna Koreja je proti Japonskemu morju izstrelila medcelinsko balistično raketo. ZDA so pozvale k uveljavitvi sankcij proti Pjongjangu zaradi kršitev resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov (ZN).

Severna Koreja je davi proti Japonskemu morju izstrelila še tri balistične rakete, med njimi tudi medcelinsko balistično raketo, je sporočila južnokorejska vojska. Združene države Amerike so izstrelitev že obsodile ter pozvale k uveljavitvi sankcij proti Pjongjangu zaradi kršitev resolucije Varnostnega sveta ZN, poročajo tuje tiskovne agencije.

Severna Koreja je po navedbah Seula medcelinsko balistično raketo izstrelila z območja Pjongjanga, sledili pa sta izstrelitvi dveh balističnih raket kratkega dosega z območja Kaechona, približno 90 kilometrov severno od Pjongjanga, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zaradi ene od raket so japonske oblasti pozvale prebivalce treh prefektur na severu države, naj se umaknejo na varno. Oblasti v Tokiu so sprva sporočile, da je raketa preletela ozemlje Japonske, vendar so kasneje to zanikale. "Ugotovljeno je bilo, da bi raketa lahko preletela japonski arhipelag, zato je bil izdan alarm," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal obrambni minister Yasukazu Hamada.

Ameriško zunanje ministrstvo je izstrelitev obsodilo in opozorilo, da "dokazuje grožnjo, ki jo nezakoniti programi orožja za množično uničevanje in balističnih raket (Severne Koreje) predstavljajo za njene sosede, regijo, mednarodni mir in varnost ter svetovni program neširjenja orožja."

Severna Koreja je v sredo izstrelila več kot 20 raket, od katerih je ena pristala v bližini južnokorejskih ozemeljskih voda. Izstrelitve Pjongjang izvaja v času, ko ZDA in Južna Koreja organizirata največje skupne letalske vaje doslej, ki jih je Pjongjang ostro kritiziral kot "agresivne in provokativne".

"Združene države Amerike obsojajo izstrelitev medcelinske balistične rakete," je dejal tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price.

Pozneje je južnokorejska vojska sporočila, da bodo zaradi "nedavnih provokacij Severne Koreje" podaljšali skupne vojaške vaje z ZDA, največje doslej, navaja AFP.

"Skupne sile zračne obrambe so se dogovorile, da bodo zaradi nedavnih provokacij Severne Koreje podaljšale vaje Vigilant Storm, ki so se začele 31. oktobra," so zapisali v izjavi.

