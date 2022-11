Kaj in koga čaka finančni minister pri SID banki?

Nadzorni svet SID banke bo »deloma prevetren«

Minister za finance Klemen Boštjančič

© Uroš Abram

Državna SID banka (Slovenska izvozna in razvojna banka) je pomembna finančna ustanova, prek katere država deli razvojni denar, spodbuja izvoz in zagotavlja finančno podporo podjetjem v času, ko tržni akterji poniknejo. Finančni minister Klemen Boštjančič zagotavlja, da si je glede SID banke, katere bilančna vsota presega 2,8 milijarde evrov, postavil izjemno visoke cilje: »Verjamem, da v preteklosti še zdaleč ni izkoristila vseh potencialov in možnosti, ki jih ima. To bomo spremenili. Ne le razvoj banke, pač pa razvoj kapitalskih trgov je eden od mojih večjih ciljev. Ravno s tem namenom je bila pred kratkim na finančno ministrstvo imenovana tretja državna sekretarka.« Gre za Nikolino Prah, ki je pristojna za finančni sistem in je na ministrstvo prišla iz Agencije za trg vrednostnih papirjev.