Več kot milijarda evrov

Tuji lastniki podjetij v Sloveniji so si lani izplačali 1,1 milijarde evrov dividend, kar je največ do zdaj

Banka Slovenije je pred dnevi izdala publikacijo o tujih neposrednih naložbah v Sloveniji v letu 2021, v njej pa razkriva, da so si tuji lastniki slovenskih podjetij lani izplačali 1,1 milijarde evrov dobičkov, kar je največ doslej. »Vrednost izplačanih dobičkov vse od leta 2016 raste po povprečni stopnji 16,7 odstotka, edina izjema je bilo leto 2020 zaradi epidemije,« navaja publikacija. Grob seštevek izplačanih dobičkov kaže, da so si tuji lastniki slovenskih družb v zadnjih desetih letih izplačali skupaj skoraj sedem milijard evrov dividend, to pomeni skoraj 13 odstotkov lanskega BDP Slovenije (52,2 milijarde evrov).