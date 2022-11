EU / Poziv Srbiji in Kosovu, naj se vzdržita enostranskih dejanj

Visoki zunanjepolitični predstavnik Evropske unije (EU) Josep Borrell je voditelja Srbije in Kosova, Aleksandra Vučićain Albina Kurtija, pozval, naj se odločita za dialog

Visoki zunanjepolitični predstavnik Evropske unije (EU) Josep Borrell

Visoki zunanjepolitični predstavnik Evropske unije (EU) Josep Borrell je sporočil, da je v soboto zvečer govoril z voditeljema Srbije in Kosova, Aleksandrom Vučićem in Albinom Kurtijem. Srbijo in Kosovo je pozval, naj se vzdržita enostranskih dejanj, ki bi lahko vodila k nadaljnjim napetostim in nasilju, ter se odločita za dialog.

Zadnji dogodki v odnosih med Kosovom in Srbijo ogrožajo leta trdega dela in dosežke v okviru dialoga med Beogradom in Prištino ob podpori EU ter ogrožajo varnost v regiji in širše, je po telefonskem pogovoru z Vučićem in Kurtijem sporočil Borrell.

"Srbijo in predstavnike kosovskih Srbov pozivamo, naj spoštujejo svoje obveznosti (...) in se vrnejo v institucije Kosova, kjer bodo opravljali svoje naloge, vključno s policijo, sodstvom in lokalnimi upravami," je sporočil Borrell.

EU je obenem ponovno pozvala oblasti na Kosovu k spoštovanju svojih obveznosti in prekinitvi vseh postopkov, ki so jih uvedli proti imetnikom starih registrskih tablic. Kot je dodal Borrell, EU poziva Kosovo, naj nemudoma začne z ukrepi za ustanovitev združenja občin srbske večine, saj nadaljnje neizvajanje te obveznosti spodkopava načelo pravne države ter škodi ugledu in verodostojnosti Kosova.

Stranka kosovskih Srbov Srbska lista je v soboto sklenila, da bodo srbski predstavniki in uslužbenci protestno zapustili kosovske institucije. Odločitev zadeva tako ministra, pristojnega za etnične skupine, in predsednika Srbske liste Gorana Rakića, pa tudi vse poslance, sodnike in tožilce ter policiste.

Odločitev za protestni odhod je sprožila uredba, ki jo je sprejela kosovska vlada in v skladu s katero morajo Srbi na severu Kosova do konca aprila zamenjati srbske registrske tablice za avtomobile s kosovskimi tablicami.

Posebni odposlanec EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslav Lajčak je že v soboto sporočil, da "računa na odgovorno ravnanje" obeh strani za ohranitev stabilnosti v času novih napetosti na Kosovu, o katerih je Beograd obvestil že Moskvo in Peking. V Washingtonu pa so Srbijo opozorili, naj ravna "odgovorno".

