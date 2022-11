Predsedniške volitve / Glasovanje po pošti

Za nekatere volivce še danes mogoča prijava za glasovanje po pošti na predsedniških volitvah

Pred nedeljskim drugim krogom predsedniških volitev lahko volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost, so bili sprejeti v bolnišnico ali institucionalno varstvo, okrajni volilni komisiji še danes sporočijo, da želijo glasovati po pošti. Enako velja tudi za volivce, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s koronavirusom.

Do srede pa je še mogoče zahtevati tudi nekatere posebne oblike glasovanja. Volivci, ki želijo glasovati na volišču v drugem okraju oz. t. i. volišču omnia, lahko tako do srede to sporočijo okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik.

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, pa lahko okrajni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati na svojem domu. Obvestilu morajo priložiti tudi zdravniško potrdilo. Na enak način lahko glasujejo tudi volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja in obvestilu priložijo ustrezno dokazilo.

Od torka do četrtka pa bo glas za enega od kandidatov mogoče oddati predčasno.

Prav tako se v sredo izteče rok, do katerega morajo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, pa želijo glasovati na volišču v Sloveniji, to sporočiti Državni volilni komisiji.

Drugi krog predsedniških volitev je potreben, ker v prvem poskusu 23. oktobra nihče izmed sedmerice kandidatov ni dobil absolutne večine glasov volivcev. Največ jih je sicer prepričal Anže Logar, za katerega je glasovalo 33,95 odstotka volivcev, za njegovo protikandidatko v drugem krogu Natašo Pirc Musar pa je glasovalo 26,88 odstotka volivcev.