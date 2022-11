Joe Biden / »V vsej moji karieri še ni bilo časov, ko smo poveličevali nasilje na temelju političnih preferenc«

Ameriški predsednik Joe Biden posredno potrdil napoved anket, da se demokratom na prihajajočih volitvah ne obeta dober rezultat

Ameriški predsednik Joe Biden je v nedeljo vodil kampanjo za kandidate svoje stranke v demokratskem New Yorku, kar posredno potrjuje napoved anket, da se demokratom na torkovih kongresnih in drugih volitvah sredi predsedniškega mandata ne obeta dober rezultat in jim preostane le obramba doslej zagotovljenih sedežev na državni in lokalni ravni.

Stranka vsakokratnega predsednika na vmesnih volitvah tradicionalno izgublja sedeže v zveznem kongresu in druge položaje na državni in lokalni ravni, vendar pa demokrati tokrat kljub visoki inflaciji, za katero Američani večinoma krivijo predsednika, upajo, da se bodo volivci zavedali grožnje za demokracijo, ki jo po Bidnovih trditvah predstavlja republikanski pohod na oblast.

Upali so tudi, da se bo volivcem republikanska stranka priskutila zaradi stališč bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki še vedno ne priznava izida predsedniških volitev 2020, na katerih je izgubil proti Bidnu. Največ pa so si obetali od odločitve vrhovnega sodišča, ki je junija ukinilo pravico do umetne prekinitve nosečnosti po vsem ozemlju ZDA oziroma je odločitev o tem prepustila zveznim državam, zaradi česar so republikanci to pravico marsikje že bistveno omejili ali odpravili.

Biden v samem finišu kampanje izpostavlja tudi politično nasilje, ki ga uporabljajo podporniki bivšega predsednika, pri čemer izstopa nedavni poskus napada na predsednico predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi. Vlomilec je ni našel doma in se je s kladivom znesel nad njenim možem Paulom Pelosijem.

Zaradi minimalne prednosti v zveznem senatu Biden ne more izpeljati večino svoje politične agende. Če se bo v torek glasovanje izšlo po republikanskih načrtih, pa bo lahko na to povsem pozabil.

Biden in demokrati zadnje dni pred volitvami rešujejo kar je mogoče in skušajo preprečiti velik poraz. Biden je v nedeljo tako vodil kampanjo za newyorško guvernerko Kathy Hochul, ki je bila pred tedni še zanesljivo v vodstvu, ker njen republikanski nasprotnik Lee Zeldin nasprotuje pravici do splava. Zeldin je z vztrajnim poudarjanjem problematike kriminala in obljubo, da bo boj proti njemu razglasil za državno prioriteto, uspel zmanjšati zaostanek v anketah in sedaj celo upa na presenečenje.

V času, ko ameriške volivce še bolj kot ponavadi zanima ekonomija oziroma lasten žep, je Biden v Yonkersu severno od mesta New York opozarjal, da večina republikanskih kandidatov za zvezne in druge položaje zanika izide preteklih predsedniških volitev.

"Zanje sta možna le dva izida volitev. Ali zmagajo, ali pa so bili menda prevarani," je dejal Biden in republikance obtožil, da so za politične zmage pripravljeni zanemariti napad Trumpovih privržencev na kongres in na moža Pelosijeve. "V vsej moji karieri še ni bilo časov, ko smo poveličevali nasilje na temelju političnih preferenc," je dejal.

V kampanjo so se morda malce prepozno vključili vsi znani demokrati na čelu z bivšim predsednikom Barackom Obamo, ki bo do volitev v Georgii, kjer skuša med drugim pomagati kandidatu za senat Raphaelu Warnocku. Demokrat je v zgodovinski tekmi proti republikancu Herschelu Walkerju, ker je to prvič, da se za isti senatni položaj potegujeta dva temnopolta kandidata.

Trump je medtem na zborovanju v Miamiju volitve opisal kot boj proti levičarski tiraniji in volivce pozval naj zavrnejo "radikalne levičarske manijake".

Doslej se je volitev predčasno udeležilo več kot 41 milijonov ljudi, kar je za vmesne volitve rekord. Visoka volilna udeležba je praviloma v zadnjih desetletjih delovala v prid demokratom. Ankete pravijo, da bo tokrat drugače.

