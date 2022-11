Referendum o »nezakonitem« priseljevanju / »Avstrija mora postati trdnjava«

Vodja avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) Herbert Kickl je pozval kanclerja Karla Nehammerja, naj sproži referendum o "nezakonitem priseljevanju in zlorabi azila"

Vodja avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) Herbert Kickl

© Wikimedia Commons

Vodja avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) Herbert Kickl je v nedeljo pozval kanclerja Karla Nehammerja, naj sproži referendum o "nezakonitem priseljevanju in zlorabi azila", ter poudaril, da mora Avstrija postati "trdnjava", poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

"Če se Nehammer boji Evropske unije in svojega koalicijskega partnerja, bi moral z referendumom pridobiti podporo prebivalstva za boj proti "nezakonitemu priseljevanju in zlorabi azila" ter za zamrznitev azila, resnično zaščito meja in brezkompromisne deportacije," je dejal Kickl.

Hkrati je poudaril, da mora Avstrija postati "trdnjava". Za to pa so potrebni omejevalni in odločni ukrepi, četudi to ni v skladu s konceptom EU, je dodal Kickl, ki je vodil notranje ministrstvo med letoma 2017 in 2019.

Nehammer je sicer že prejšnji mesec opozoril na znatno povečanje nezakonitih prehodov avstrijske meje in v zvezi s tem ostro kritiziral neodzivnost Evropske komisije. Med drugim jo je obtožil, da je v zadnjih letih prezrla številne luknje na zunanjih mejah EU, saj migranti pred vstopom v Avstrijo prečkajo eno ali več članic EU, ne da bi jih pri tem kdo ustavil.

Prav tako je bil kritičen do agencije EU za zunanje meje Frontex, za katero meni, da bi jo bilo treba prisiliti, da učinkovito zaščiti zunanje meje unije, postane zaščitni zid za članice in ostro ukrepa proti trgovini z ljudmi.

Po navedbah konservativnega kanclerja je Avstrija od začetka januarja do konca avgusta prejela skoraj 57.000 prošenj za azil, kar predstavlja 195-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim letom.