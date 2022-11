RTV / »Namesto profesionalnih novinarjev nameščajo politične nameščence«

Civilna družba, kulturniki, novinarji in nevladne organizacije opozarjajo, da so politični nameščenci Janševe vlade javno televizijo preoblikovali v taborišče za prevzgojo. Najmanj, kar lahko storimo, je, da na referendumu o RTV Slovenija glasujemo ZA.

Predstavniki civilne družbe in različnih organizacij danes na Trgu republike v Ljubljani

© Črt Piksi

V Inštitutu 8. marec so na današnji novinarski konferenci z več gosti predstavili različne poglede podpore javni Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Kot so izpostavili, za RTVS stoji veliko posameznikov in veliko organizacij, po oceni katerih bo prihajajoči referendum odločilnega pomena, v kakšni državi želimo živeti.

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač ocenjuje, da bo to, tudi glede na rezultate javnomnenjskih raziskav, najtežji referendum do zdaj, glavna težava pa bo volilna udeležba. Zato v inštitutu pozivajo k odhodu na volišča, saj je po njenih besedah referendum o RTVS tudi stvar vprašanja, ali želimo živeti v demokratični družbi, kjer novinarji lahko kritizirajo politike.

Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec

© Črt Piksi

Politične stranke, ki so pripravile spremembe zakona, je pozvala k aktivni referendumski kampanji. "Prav je, da se odpravijo na teren in začnejo aktivno delati. Z referendumsko kampanjo lahko uspemo samo, če bomo delovali povezano in se borili za eno stvar in to je javna RTVS," je dejala.

Zaposleni na RTVS Sašo Hribar, sicer tudi član sveta delavcev in programskega sveta, je bil kritičen do trenutne sestave programskega sveta in vodstva javnega zavoda. "Tako kot je v zadnjem času v programskem svetu, ni bilo nikoli v zgodovini. Gre za programski svet totalitarizma, enoumja in kontinuitete," je dejal. Slabo vodenje se po njegovi oceni kaže tudi že na ugledu, gledljivosti in gledanosti, ki "je na nuli".

Urednik Cankarjeve založbe Aljoša Harlamov je ob tem opozoril na posege v program. "Morda je bil na vrsti najprej informativni program, ampak že jutri bodo na vrsti izobraževalni, mladinski, kulturno-umetniški program," je dejal.

Režiser Rok Biček pa je izpostavil pomen RTVS pri ustvarjanju slovenskega filma. "Na nedavnem festivalu slovenskega filma v Portorožu praktično ni bilo slovenskega filma, ki ne bi nastal s podporo RTVS. (...) Slovenski film nujno potrebuje partnerja, kot je RTVS. In ravno tako RTVS potrebuje slovenski film, ker je to del narodnega in kulturnega bogastva," je poudaril.

Solidarnost s kolegi z RTVS je danes izrazil tudi novinar časopisa Dnevnik Ervin Hladnik Milharčič. "Javno televizijo so jim preoblikovali v taborišče za prevzgojo, novinarstvo pa definirajo kot kazen. To ne bo šlo, še posebej, ker namesto profesionalnih novinarjev nameščajo politične nameščence. Najmanj, kar lahko naredimo, je, da na referendumu glasujemo ZA," je pozval.

Referendum o spremembah zakona o RTVS bo 27. novembra.