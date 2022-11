RTV / »Janševa medijska operativka« v osrčju informativnega programa

Ksenija Koren je postala nova urednica dnevno-informativnih oddaj na TV Slovenija, udarni pesti omrežja stranke SDS na RTV Slovenija

Urška Bačovnik Janša (soproga predsednika SDS) in Ksenija Koren, ki velja za Janševo medijsko operativko

© Mediaspeed

»Saj se bo hitro polegel prah, ne skrbi. Se bodo že navadili. Kar udarno, nič se ne boj! Saj nas je že kar nekaj in moramo zdržati do referenduma.« Takšno spodbudo »generalno vodstvo« v zadnjih tednih namenja Kseniji Koren – novi urednici dnevno-informativnih oddaj na TV Slovenija, udarni pesti omrežja stranke SDS na RTV Slovenija.

To je tista »operativka,« ki so jo sprva skušali inštalirati na čelo MMC-ja, a je tam doživela tak fiasko, da so jo parkirali drugam – naravnost v srce televizijskega Informativnega programa. Spomnimo, Ksenija Koren je bila septembra ena od treh kandidatov za odgovornega urednika MMC-ja, ki pa v izrekanju novinarskega kolektiva ni prejela niti enega samcatega glasu podpore. Tako je podrla rekord svoje »politične« soborke Jadranke Rebernik, ki je v izrekanju kolektiva Informativnega programa TV Slovenija prejela komaj 20-odstotno podporo, a je takšen klavrni izid ni odvrnil od prevzema funkcije odgovorne urednice. Potem ko je Korenova ostala pred vrati MMC-ja, ki ga še vedno s skrivne lokacije vodi v. d. urednika Igor Pirkovič – doslej le enkrat viden v uredništvu – je stekla operacija iskanja takšnega delovnega mesta, za katerega se ne bo mogel potegovati noben »neposlušni« kader.

Zunanja rešitev za notranjo »neposlušnost«

TV(it) direktor Uroš Urbanija in generalna direktorica RTV-ja v senci Vesna Zadravec sta se domislila, da bi uredniško delovno mesto lahko odprla kar neposredno v direktorjevem kabinetu. Zadevo je kreativno izpeljal še en SDS-ov nastavljenec na RTV-ju – vodja pravne službe Drago Zadergal. Ksenija Koren je tako s 15. oktobrom zaposlena za nedoločen čas neposredno pod direktorjem televizije. TV(it) direktor Urbanija je Korenovo takoj napotil na »krizno žarišče« v Informativni program Televizije Slovenije, za desno roko odgovorni urednici Jadranki Rebernik, ki je po odhodu Vesne Deržek Sovinek ostala brez urednika dnevno-informativnih oddaj. Si lahko predstavljamo, da je enega od najpomembnejših položajev v Informativnem programu prevzela nekdanja svetovalka v kabinetu predsednika vlade? Ne, ker je to nezaslišano. Smo presenečeni? Ne. To vodstvo, ki se z vsemi štirimi bori proti »politizaciji« RTV-ja, s »strankarskim« kadrovanjem nima težav. Toliko o sprenevedanju »generalnega vodstva« glede profesionalizacije in »depolitizacije« RTV-ja – če gre za »prave« kadre, je dovoljeno vse.

Janševa četica na RTV-ju

Po Urošu Urbaniji (nekdanji direktor Ukoma), vodji pravne službe Dragu Zadergalu (svetovalec v kabinetu predsednika vlade, član SDS-a), novinarju in uredniku Martinu Nahtigalu (uradni govorec med slovenskim predsedovanjem za digitalno komuniciranje, vodja kabineta ministrice v Janševi vladi) je prvokategorno četico Janeza Janše na RTV-ju zdaj dopolnila še Ksenija Koren, znana tudi kot »Janševa medijska operativka.« Med tretjo Janševo vlado je prevzela vodenje službe korporativnega komuniciranja v Holdingu Slovenske elektrarne (HSE), a je bila konec lanskega leta po nesoglasjih z generalnim sekretarjem SDS Borutom Dolancem razrešena. Zdaj je dobila novo priložnost, da se izkaže. V preteklosti je tesno sodelovala tudi z Bojanom Požarjem, ki pod odgovorno urednico Jadranko Rebernik dobiva vse več prostora v različnih »arenah« Informativnega programa. Ksenijo Koren, Jadranko Rebernik in novo uredniško udarno pest TV Dnevnika Jako Elikana druži še nekaj: so edini trije novinarji v zgodovini poslovnega dnevnika Finance, ki so jim tam pokazali – vrata. Zakaj le?

Brez izkušenj in podpore – pa kaj!

Ksenija Koren je v medijsko-političnih krogih aktivna že dobri dve desetletji, a televizijskih izkušenj nima. Tudi Aktiv novinarjev Informativnega programa TV Slovenija je ostro protestiral proti njenemu imenovanju: »Ob imenovanju nove urednice dnevno-informativnih oddaj (DIO), gospe Ksenije Koren, ki s televizijskim medijem do zdaj ni imela praktično nobenih izkušenj – sploh ne s tako vsebinsko in organizacijsko zahtevnim – in niti približno ne pozna večplastnega delovnega procesa v Informativnem programu Televizije Slovenija, v Aktivu novinarjev Informativnega programa TV Slovenija menimo, da gre za izjemno tvegano in sporno potezo, saj pri Kseniji Koren, žal, ni težava le njeno nepoznavanja dnevno-informativnega pogona na TV Slovenija.«

Brez minute dela na Televiziji Slovenija se je Ksenija Koren zavihtela na izjemno vsebinsko, organizacijsko in tehnično zahteven položaj urednice dnevno-informativnih oddaj, ki med drugim vključuje koordinacijo glavnega deska Informativnega programa in obširnega plana dela za vse dnevno-informativne oddaje (Poročila, Prvi dnevnik, Dnevnik, Odmevi …). Še za najbolj izkušene ustvarjalce v Informativnem programu je to velik zalogaj. Gre torej pri Kseniji Koren za imenovanje na podlagi strokovnih referenc, izkušenj, poznavanja televizijskega dela? Ne. Ta položaj je lahko zasedla le po ovinkih (prek posebej zanjo odprtega delovnega mesta v direktorjevi ekipi) in samo zato, ker je za »generalno vodstvo« pomembna le še »strankarska« pripadnost. Podobno je bilo tudi pri Jadranki Rebernik, ki jo je »general« Andrej Grah Whatmough kljub pičli podpori uredništva – najnižji v zgodovini – imenoval za odgovorno urednico Informativnega programa.

Ko nasprotniki politizacije politično kadrujejo

Celo predsedniški kandidat Anže Logar, dolgoletni član SDS-a, je bil v soočenju 13. oktobra na TV Slovenija v precejšnji zadregi, ko ga je voditeljica Erika Žnidaršič vprašala, ali »politično kadrovanje« v medije že ogroža demokracijo. Najprej se je hotel odgovoru izogniti s tem, da si ne predstavlja, da bi predsednik države lahko »urgiral na dogajanje v medijih.« A Erika Žnidaršič je vztrajala, da gre za resno zadevo, in znova vprašala, ali se mu zdi, da gre še za normalno delovanje medijev, če tesni svetovalci predsednika vlade prevzemajo ključna mesta v mediju, kot je javni RTV? Logar je nato le izustil, da je njegovo načelno stališče, da »če se je nekdo obarval s političnimi barvami, se je obarval s političnimi barvami.« In tak, je nadaljevala Erika Žnidaršič, v medij ne sodi? Logar je moral prikimati: »Po moji presoji ima potem prevelike probleme tudi s tem, kakšen videz daje navzven.«

»Imenovanje Ksenije Koren za urednico DIO je v nasprotju z vsemi standardi, ki naj bi veljali za javno radiotelevizijo in dodatno ogroža profesionalnost in verodostojnost našega dela ter novinarsko in uredniško avtonomijo. Takšne nove »normalnosti« preprosto ne moremo sprejeti.«



Aktiv novinarjev Informativnega programa TV Slovenija

V Aktivu novinarjev Informativnega programa TV Slovenija so jasno zapisali: »Imenovanje Ksenije Koren za urednico DIO je v nasprotju z vsemi standardi, ki naj bi veljali za javno radiotelevizijo in dodatno ogroža profesionalnost in verodostojnost našega dela ter novinarsko in uredniško avtonomijo. Takšne nove »normalnosti« preprosto ne moremo sprejeti.« Nihče je ne bi smel, saj gre za javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena.

S prihodom Ksenije Koren, tesne sodelavke Janeza Janše, pa se vsem na očeh dogaja prav to: poskus »normalizacije« SDS-ove politizacije javnega RTV-ja. Saj pri Korenovi ne gre za izkušeno, strokovno podkovano televizijko, ampak za zanesljivo medijsko operativko, ki ima svojega šefa – tako kot Urbanija in Zadergal ter po novem še Grah Whatmough – na neki drugi ulici, ki nikakor ni Kolodvorska. Na Kolodvorski je zanje le plen, ki ga je treba zasužnjiti ali dokončno pokončati.

**Javni zapis kolektiva RTV SMO, ki javnost obvešča o zaostrenih razmerah na RTV Slovenija in pomenu javnega servisa za demokratično družbo, je bil najprej objavljen na spletni strani Tukajsmo.info**