Bo Trump spet kandidiral? / »Leta 2024 bomo ponovno prevzeli Belo hišo«

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump namignil na možnost vnovične kandidature

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek znova namignil, da bi se lahko na volitvah leta 2024 spet potegoval za položaj predsednika ZDA. Na zborovanju v Ohiu pred današnjimi vmesnimi volitvami je povedal, da bo prihodnji torek na svojem posestvu Mar-a-Lago na Floridi "sporočil nekaj velikega", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Ne želimo si odvračati pozornosti od pomembnosti jutrišnjega dne. To neverjetno potovanje, na katerem smo skupaj, se je šele začelo," je dejal in napovedal, da bodo republikanci ponovno prevzeli predstavniški dom in senat.

"In kar je najpomembnejše, leta 2024 bomo ponovno prevzeli tudi našo veličastno Belo hišo," je še dodal in s tem spodbudil ugibanja, da se bo leta 2024 ponovno potegoval za položaj predsednika ZDA. Trenutni predsednik Joe Biden zaenkrat svoje kandidature še ni napovedal.

Na vmesnih volitvah v ZDA bodo danes volivci glasovali o vseh 435 sedežih v predstavniškem domu in približno tretjini sedežev v senatu. Poleg tega bodo v več zveznih državah potekale tudi guvernerske volitve. V obeh domovih kongresa imajo demokrati večino.

Po javnomnenjskih raziskavah imajo republikanci dobre možnosti, da osvojijo večino v predstavniškem domu. V senatu pa je napovedana tesna tekma. Od izida kongresnih volitev bosta odvisni zadnji dve leti mandata demokratskega predsednika Bidna. Če bo izgubil večino v kongresu, bo njegovo vladanje močno omejeno.

