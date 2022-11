Joe Biden / »Moč v ZDA je v rokah ljudstva«

Ameriški predsednik Joe Biden je v zadnjem nagovoru volivcem pred današnjimi vmesnimi volitvami poudaril, da je napočil trenutek za obrambo demokracije

Ameriški predsednik Joe Biden

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški predsednik Joe Biden je v ponedeljek v zadnjem nagovoru volivcem pred današnjimi vmesnimi volitvami poudaril, da je napočil trenutek za obrambo demokracije, poročajo tuje tiskovne agencije. V govoru na univerzi v Marylandu je ljudi tudi pozval, naj glasujejo za demokrate.

"Vemo, da je naša demokracija v nevarnosti," je v govoru poudaril Biden in volivce pozval, naj jo obranijo. "Moč v ZDA je tam, kjer je vedno bila, v rokah ljudstva," je dodal ob aplavzu publike v dvorani univerze.

Predsednik ZDA je tudi hvalil zakone, ki jih je kongres pod nadzorom demokratov sprejel v prvih dveh letih njegovega mandata. "Mi smo tisti, ki zmanjšujejo primanjkljaj in omogočajo Američanom, da si privoščijo malo počitka," je izpostavil.

Bil je tudi kritičen do republikancev, češ da bodo v primeru uspeha na volitvah ukinili socialne programe, kot sta Medicare in Medicaid. "Na kocko želijo postaviti nadomestila za veterane, vse," je dejal.

Na današnjih vmesnih volitvah bo najpomembnejša bitka za večino v zveznem kongresu, saj bosta od izida teh volitev odvisni zadnji dve leti Bidnovega mandata. Če bo izgubil večino v kongresu, bo njegovo vladanje namreč močno omejeno.

V predstavniškem domu kongresa, ki ga sestavlja 435 članov, imajo demokrati z 220 sedeži trenutno tesno večino. Vendar pa ankete napovedujejo, da bodo republikanci demokratom večino odvzeli.

V stočlanskem senatu imajo trenutno s 50 sedeži proti 48 tesno večino republikanci. Vendar pa dva neodvisna senatorja glasujeta skupaj z demokrati, odločilni glas pa jim nato prispeva še podpredsednica ZDA Kamala Harris.

O senatni večini bo sicer na koncu morda odločilo le pet držav, kjer ankete napovedujejo tesen izid. To so Georgia, Pensilvanija, Nevada, Arizona in Ohio. Na volitvah za guvernerje zveznih držav velikih presenečenj ne gre pričakovati. Trenutno imajo v 28 od 50 zveznih držav guvernerje republikanci, v 22 pa demokrati.

woj1MF_Qxyo

oGk2yIC3HWw