Žrebanje najvišjega dobitka na lotu doslej

Prebivalci ZDA nestrpno pričakujejo naslednje žrebanje številk za loto Powerball, saj bi morebitni srečni dobitnik lahko prejel najvišji dobitek na lotu v zgodovini, ki znaša 1,9 milijarde dolarjev. Ta znesek je v zadnjih dneh po vsej državi povzročil pravo loterijsko mrzlico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi tisti, ki običajno ne igrajo lota, so te dni stali v vrstah po trafikah in trgovinah po vsej državi, da bi kupili srečke Powerball, ki stanejo 2 dolarja. Možnosti za osvojitev glavnega dobitka so sicer še vedno zelo nizke - ena proti 292,2 milijona.

Ob zadnjem žrebanju v soboto še vedno niso izžrebali glavnega dobitka, kar je še dodatno spodbudilo loterijsko mrzlico po ZDA. Kalifornijska loterija je sporočila, da so preložili naslednje žrebanje, sprva načrtovano za ponedeljek, ker sodelujoče loterije po vsej državi potrebujejo več časa za usklajevanje varnostnih protokolov.

Zadnjega velikega zmagovalca lota Powerball so v ZDA dobili 3. avgusta, ko je neki srečnež v Pensilvaniji prejel približno 207 milijonov dolarjev, od takrat pa je znesek konstantno naraščal. Prejšnji rekordni znesek so dosegli leta 2016, ko so si trije dobitniki razdelili 1,59 milijarde dolarjev.

Čeprav v soboto nihče ni osvojil velike nagrade, je 16 srečnežev zadelo pet od šestih številk in osvojilo po milijon dolarjev. Za glavni dobitek pa je treba pravilno napovedati tudi številko Powerball, primerljivo s slovensko sedmico. Če več ljudi izbere isto dobitno kombinacijo številk, si dobitek razdelijo.

