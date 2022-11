Pismo županu / Redarske kazni za pisanje s kredo

Pod prejšnjo vlado smo jasno pokazali, da take represije in kršenja svobode govora ne bomo trpeli in je ne nameravamo trpeti niti pod vašim vodstvom

Zoran Janković, ljubljanski župan

© Miha Fras

Spoštovani župan Zoran Janković!

V Glasu ljudstva, iniciativi nevladnih organizacij in posameznikov, smo se pred parlamentarnimi volitvami zavezali, da bomo varovali pravico svobode govora in z njo povezano pravico do protesta ter se zanjo aktivno zavzemali.

V nedeljo, 6. 11. 2022, je pred mestno hišo prišlo do kršitve te pravice. Medtem ko je občan s kredo pisal po tleh, sta se pripeljala policija in mestno redarstvo, ki je občanu izdalo globo za prekršek v višini 208 €, na podlagi 13. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1).

Takšna zloraba javnih služb, ki naj bi v državi in mestu zagotavljale, da se vsi počutimo varne, ne more bit upravičena. Ob takih ukrepih se nam spomin vrača v komaj minule čase, ko je v državi in mestu vladala represija.

Od vas in od redarstva zahtevamo, da kazen nemudoma prekličete, občanu pa naj se mestno redarstvo opraviči.

Na isti način je s protestniki obračunavala prejšnja vlada. Takrat je policijska uprava pojasnila, da "pisanje s kredo praviloma ni kaznivo ravnanje, če/ker ne nastanejo škodljive posledice, saj se da sledi največkrat brez težav odstraniti", vaše mestno redarstvo pa je temu pristavilo, da "zaradi risanja s kredo do zdaj niso izrekli sankcij in jih tudi ne bodo". Sprašujemo se, ali so sankcije potrebne le takrat, ko ljudje s kredo kritizirajo vaše delo.

Pod prejšnjo vlado smo jasno pokazali, da take represije in kršenja svobode govora ne bomo trpeli in je ne nameravamo trpeti niti pod vašim vodstvom. Zato od vas in redarstva zahtevamo, da kazen nemudoma prekličete, občanu pa naj se mestno redarstvo opraviči.

V pričakovanju hitre razrešitve incidenta kopičimo krede.

organizacije in posamezniki,

povezani v Glas ljudstva