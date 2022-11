Vreme / Najtoplejši oktober doslej

Letošnji oktober v Evropi je bil najtoplejši od začetka meritev leta 1979

© Christian Korttum / Flickr

Letošnji oktober v Evropi je bil najtoplejši od začetka meritev leta 1979, je danes sporočil evropski servis za satelitsko spremljanje podnebnih sprememb Copernicus (C3S), pri čemer so bile zabeležene temperature za skoraj dve stopinji Celzija višje od referenčnega obdobja med letoma 1991 in 2020.

V zahodni Evropi so to poletje in jesen večkrat zabeležili rekordne dnevne temperature, oktober pa je podrl dosedanje temperaturne rekorde za ta mesec v Avstriji, Švici in Franciji ter v večjem delu Italije in Španije. Rekordno oziroma nadpovprečno topel je bil tudi v Kanadi in na Grenlandiji.

Poleg visokih temperatur so v oktobru zabeležili tudi nadpovprečno raven suše v večjem delu južne Evrope in Kavkaza, v preostalih delih Evrope pa so se po sušnem poletju večinoma vzpostavile nadpovprečno vlažne razmere.

"Hude posledice podnebnih sprememb so danes že zelo vidne, zato na podnebni konferenci COP27, ki trenutno poteka v Šarm el Šejku v Egiptu, potrebujemo resnično ambiciozne ukrepe," je dejala namestnica direktorja C3S Samantha Burgess.

Servis C3S redno objavlja mesečne podnebne biltene, v katerih poroča o opaženih spremembah temperature zraka, pokritosti morja z ledom in hidroloških vrednostih na evropski in globalni ravni. Vse ugotovitve temeljijo na računalniško izdelanih analizah več milijard meritev s satelitov, ladij, letal in vremenskih postaj po vsem svetu.