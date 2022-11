Sindikati / »Dvig plač na dostojno raven je nuja«

"Če delavci ne bodo primerno plačani, jih ne boste imeli," opozarjajo v Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije ter dodajajo, da je bilo dovolj kršitev delovne zakonodaje, težkih pogojev dela in nizkih plač

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije poziva delodajalce, naj pristopijo k pogajanjem za dvig plač in za kolektivno pogodbo dejavnosti, ki se izteče konec leta. "Dovolj je bilo kršitev delovne zakonodaje, dovolj je težkih pogojev dela in nizkih plač," so poudarili v sindikatu.

Še posebej pozivamo predsednika Turistično gostinske zbornice Slovenije Andreja Prebila in predsednika Sekcije za gostinstvo in turizem pri Združenju delodajalcev Slovenije Igorja Škrinjarja, da svoje člane spodbudita k socialnemu dialogu in k nadaljevanju pogajanj s sindikatom, so zapisali v javnem pozivu.

Zadnjih 10 let zapostavljanja delavk in delavcev v panogi gostinstva in turizma je bilo dovolj, so izpostavili v sindikatu. "Medtem ko kapital povečuje dobičke, s plačami v gostinstvu ustvarjamo iz delavcev reveže, kar je nedopustno in nesprejemljivo za zaposlene, ki delajo petek in svetek," so še kritični.

Namesto da bi se pogajali za dvig plač in kolektivno pogodbo dejavnosti, ki se izteče konec leta, delodajalci po navedbah sindikata zavlačujejo s pogajanji. Sindikalna stran je delodajalcem poslala predlog dviga plač že marca, vendar na ta predlog niso odgovorili z argumenti, ampak s splošno zavrnitvijo, so dodali.

Delodajalska stran po navedbah sindikata ne spoštuje niti tega, kar so dogovorili na sestanku z gospodarskim ministrom Matjažem Hanom. "Do danes niso pripravili in posredovali sindikatu še nobenega protipredloga in ne termina naslednjih pogajanj," so navedli in dodali, da govorijo predvsem o delodajalcih, upravah in direktorjih družb, kjer ima država svoje lastniške deleže. Prav tu bi morala biti politična volja, da se razmere izboljšajo, so prepričani.

"Če delavci ne bodo primerno plačani, jih ne boste imeli," opozarjajo v sindikatu. Delavci iz te dejavnosti po njihovih navedbah še vedno bežijo in se prezaposlujejo v druge poklice.

Cilj sindikata je, kot so zapisali, jasen - osnovne bruto plače morajo biti brez doplačil do minimalne plače. "Dvig plač na dostojno raven je nuja tako za delavce kot za rast in razvoj turistične panoge," so izpostavili.

V dobrih treh tednih je sindikat zbral okoli 3000 podpisov podpore zaposlenih v slovenskem turizmu. "Naša moč temelji zgolj na delavski solidarnosti in na zavzemanju za spoštovanje temeljnih človekovih pravic. Če bomo še naprej deležni prezira in zaničevanja, bomo položaj delavk in delavcev v slovenskem turizmu predstavili tudi ustreznim institucijam v okviru EU," so sklenili javni poziv.