Ukrajina / Zelenski postavil pogoje za pogajanja z Rusijo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da bo na pogajanja z Rusijo pristal le, če bodo vsebovala vrnitev zasedenega ukrajinskega ozemlja, zagotovilo odškodnin za ruske napade in kazni za odgovorne za vojne zločine

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem rednem nočnem nagovoru dejal, da je pripravljen na pogovore z Rusijo, vendar le na pristna pogajanja, ki bodo vsebovala vrnitev zasedenega ukrajinskega ozemlja, zagotovilo odškodnin za ruske napade in kazni za odgovorne za vojne zločine, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Kdor resno razmišlja o podnebnih vprašanjih, bi moral resno razmišljati tudi o tem, da je treba takoj ustaviti rusko agresijo, obnoviti našo ozemeljsko celovitost in prisiliti Rusijo v resnična mirovna pogajanja," je dejal Zelenski, ki bo danes na daljavo nagovoril svetovne voditelje na podnebni konferenci COP27.

"Ponavljam - obnovitev ozemeljske celovitosti, spoštovanje Ustanovne listine ZN, odškodnina za vso škodo, ki jo je povzročila vojna, kazen za vse vojne zločince in zagotovila, da se to ne bo več ponovilo. To so povsem razumljivi pogoji," je dejal ukrajinski predsednik.

Zelenski je pogoje za pogajanja postavil nekaj dni po tem, ko je ameriški časnik Washington Post poročal, da v ZDA želijo, da Ukrajina pokaže pripravljenost na pogovore, saj naj bi Washington skrbelo, da bi Kijev s preveč nepopustljivim pristopom lahko škodoval svoji mednarodni podpori.

Ukrajina je sicer po besedah Zelenskega že večkrat predlagala takšne pogovore, vendar so "vedno dobili nore ruske odgovore z novimi terorističnimi grožnjami, napadi, obstreljevanjem ali izsiljevanjem," kot je po navedbah Reutersa dejal ukrajinski voditelj.

Namestnik ruskega zunanjega ministra Andrej Rudenko pa je danes odgovoril, da Rusija ne postavlja nikakršnih predpogojev za mirovna pogajanja, računa le na "dobro voljo" Kijeva, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Ob tem je poudaril, da je bila Rusija na pogajanja vedno pripravljena.

"Ukrajina je enostransko sprejela odločitev, ki ji prepoveduje mirovna pogajanja z Rusijo. To je njihova odločitev. Mi smo vedno izražali pripravljenost na takšne pogovore - nismo bili mi tisti, ki smo jih prekinili," je dodal Rudenko.

