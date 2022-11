Hekerji začeli objavljati zdravstvene podatke pacientov

Pred tem so poskušali izsiljevati zavarovalnico, a ta odkupnine ni želela plačati

© pixabay.com

Hekerji so nedavno vdrli v podatkovno bazo avstralske zdravstvene zavarovalnice Medibank in danes na temnemu spletu začeli objavljati občutljive podatke njenih skoraj deset milijonov strank, med katerimi je tudi predsednik vlade Anthony Albanese. Pred tem so poskušali izsiljevati zavarovalnico, a ta odkupnine ni želela plačati.

Občutljivi podatki več sto zavarovancev so bili anonimno objavljeni v zgodnjih jutranjih urah. Žrtve so bile razdeljene v dve kategoriji, in sicer na "poredne" in "prijazne". Nekatere osebe na prvem seznamu so bile povezane z odvisnostjo od drog, alkohola in virusom HIV, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zavarovalnica je medtem sporočila, da so poleg zdravstvenih izvidov v roke kriminalcev prišli tudi njihovi rojstni datumi, telefonske številke in elektronski naslovi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Na podlagi obsežnih nasvetov, ki smo jih prejeli od strokovnjakov za kibernetski kriminal, menimo, da obstaja le omejena možnost, da bi plačilo odkupnine zagotovilo vrnitev podatkov naših strank in preprečilo njihovo objavo," je v pojasnilu, zakaj izsiljevalcem ni bil plačan denar, dejal glavni izvršni direktor Medibanka David Koczkar.

Objavo podatkov je potrdila tudi avstralska policija, ki je v izjavi navedla, da so bili sprejeti takojšnji ukrepi za odkrivanje nadaljnjih kaznivih dejanj. Še vedno pa ostaja možnost, da bo v prihodnjih dneh razkritih še več podatkov.

"Za vse prizadete je to zelo neprijetno, vendar je podjetje upoštevalo dane smernice. Svetujem vsem, da ne sodelujete pri plačilu odkupnine," je dejal predsednik vlade Anthony Albanese, ki je tudi sam stranka zavarovalnice Medibank.

Zaradi kršitve varnosti osebnih podatkov je tržna vrednost Medibanka padla že za več sto milijonov ameriških dolarjev. Od oktobra, ko se je prvič pojavila novica o uhajanju podatkov, pa se je cena delnic podjetja znižala za več kot 20 odstotkov.

