Severna Koreja / »Z množičnimi izstrelitvami raket do političnih in diplomatskih ciljev«

Severna Koreja je danes ponovno izstrelila najmanj eno balistično raketo, ki je poletela proti Japonskemu morju

Severna Koreja je po navedbah južnokorejske vojske danes ponovno izstrelila najmanj eno balistično raketo, ki je poletela proti Japonskemu morju. Izstrelitev so kasneje potrdile tudi japonske oblasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Severna Koreja je izstrelila neidentificirano balistično raketo v Vzhodno morje," so sporočili iz generalštaba v prestolnici Seul, pri čemer so imeli v mislih vode, bolj znane kot Japonsko morje.

Do nove izstrelitve prihaja po tem, ko je Pjongjang v ponedeljek obljubil, da bo njegov odgovor na skupne vojaške vaje zračnih sil ZDA in Južne Koreje, imenovane Vigilant Storm, trajen, odločen in prepričljiv.

Severna Koreja je že prejšnji teden v odziv na največje tovrstne vaje v zgodovini, ki so se končale v soboto, izstrelila več raket, vključno z medcelinsko balistično raketo. Hkrati pa je skupne vaje ZDA in Južne Koreje označila za odkrito provokacijo, katere namen da je namerno stopnjevanje napetosti v regiji.

Strokovnjaki trdijo, da je Pjongjang na vaje, kot je Vigilant Storm, še posebej občutljiv, saj so njegove letalske sile eden od najšibkejših členov vojske. Severna Koreja namreč nima visokotehnoloških letal in ustrezno usposobljenih pilotov.

"Zdi se, da je Severna Koreja z množičnimi izstrelitvami raket v začetku tega meseca do neke mere dosegla svoje politične in diplomatske cilje. Zdi se tudi, da preizkuša, kje bo namestila strateške vojaške enote za namestitev taktičnega jedrskega orožja za svoj naslednji jedrski poskus," je za AFP povedal strokovnjak za Severno Korejo Ahn Chan-il.

Seul in Washington sicer že več mesecev opozarjata, da je Severna Koreja pripravljena izvesti nov jedrski poskus, ki bi bil že sedmi v državi in prvi po letu 2017.

