Urška Klakočar Zupančič / »Prepričana sem, da bo tokrat na predsedniških volitvah zmagala ženska«

Predsednica Državnega zbora (DZ) volivkam in volivcem sporoča, da je funkcija predsednika države izjemno pomembna, saj je to oseba, ki bo naslednjih pet let zastopala našo državo tako v zunanji politiki kot znotraj države

Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora (DZ)

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes ob oddaji glasu na predčasnem glasovanju za volitve predsednika republike dejala, da je prepričana, da bo tokrat zmagala ženska. Od nje pričakuje tvorno sodelovanje in dobre odnose. Sicer pravi, da bo sodelovala z vsakim, ki želi dobro za državo. Volivce je pozvala, da se udeležijo glasovanja.

Želi si, da ta položaj zasede oseba, ki je razumna, spoštuje načela pravne države, spoštuje ustavnost in zakonitost, ima moralno podlago in moralni kompas ter ne ostane tiho, kadar zazna anomalije v družbi, predvsem s strani drugih državnih organov. "In deluje s svojo avtoriteto na način, da spreminja družbo na boljše," je pojasnila.

"Od predsednice republike pričakujem tvorno sodelovanje in dobre odnose," je poudarila. Verjame, da bodo to izredno plodna leta in nekaj izjemno pozitivnega za našo državo, saj bodo vrednote, ki jih zagovarjajo, lahko spravljali v življenje.

Če bomo dobili predsednika, pa je dejala, da bo sodelovala z vsakim, ki dobro misli in si želi dobro in pozitivno za našo državo, državljane. "Sodelovala bom, ker podpiram vse, kar je dobro. Verjamem pa, da bo tokrat predsednica," je dejala.

Da se kandidat Gibanja Svoboda in SD Milan Brglez ni uvrstil v drugi krog, ni prav noben neuspeh, meni. "Koncentriranje samo na enega človeka konec koncev niti ni nekaj, kar bi si mi želeli. Poglejte, koliko nas je tukaj, ne more biti vse skoncentrirano samo na enega," je dejala. Veliko je dobrih ljudi in očitno si želijo sodelovati v slovenski politiki, je dejala. Podprli bodo vsakega, ki deli podobne vrednote, je danes dejala ob predstavitvi liste Gibanja Svoboda za ljubljanski mestni svet, na kateri kandidira tudi sama.

V drugem krogu predsedniških volitev se za položaj predsednika oz. predsednice republike potegujeta Anže Logar in Nataša Pirc Musar.