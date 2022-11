Igralec svojega oskarja podaril Zelenskemu

Ameriški igralec in režiser Sean Penn je v Kijevu svojega oskarja podaril ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu. Slednji pa je Pennu podelil red za zasluge.

Ameriški igralec in režiser Sean Penn je med torkovim obiskom v Kijevu svojega oskarja podaril ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu. V video posnetku na Telegramu je tudi videti, kako mu je ukrajinski predsednik podelil red za zasluge, poroča britanski BBC.

Penn, ki je ob igranju in režiji filmov znan tudi po aktivizmu, je od februarja, ko je Moskva napadla Ukrajino, glasen podpornik Ukrajine, ki jo je letos obiskal že tretjič. Marca je zaradi vojne moral oditi iz Ukrajine, kjer je snemal dokumentarni film o ruski invaziji. Kasneje je dejal, da razmišlja o tem, da bi se v boju pridružil ukrajinskim silam.

Penn, ki je Zelenskemu kljub njegovemu nasprotovanju v torek izročil svojega oskarja, mu je rekel, da gre samo za "neumno simbolično stvar", da pa se bo bolje počutil, če bo vedel, da je del njega v Kijevu. Rekel mu je tudi, naj mu ga prinese v Malibu, ko bodo zmagali v vojni z Rusijo.

Katerega od dveh oskarjev je Penn podaril Zelenskemu, ki je bil pred izvolitvijo za predsednika v domovini znan igralec in komik, ni bilo mogoče razbrati. Penn je sicer to najbolj prestižno ameriško filmsko nagrado prejel leta 2004 in 2009 za vlogi v filmih Skrivnostna reka Clinta Eastwooda in Milk Gusa Van Santa.

Kremelj je Pennu in ameriškemu igralcu Benu Stillerju, ki se je v Kijevu prav tako že srečal z Zelenskim in mu izrazil podporo, že prepovedal vstop v Rusijo. Bila sta med 25 ameriškimi državljani, proti katerim je Rusija septembra uvedla sankcije v odgovor na sankcije ZDA proti Moskvi zaradi agresije na Ukrajino.

1CjPShtQ9Yc

lJ5Ocf57s5E