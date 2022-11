Golob se bo sestal z Orbanom

Robert Golob / VIktor Orban

© Borut Krajnc / Alan Santos

Predsednik vlade Robert Golob se bo v začetku decembra srečal z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, ta namreč prihaja na odprtje daljnovoda Cirkovce-Pince. Do pomladi pa se obeta še nekaj bilateralnih obiskov evropskih voditeljev, med njimi sta španski premier Pedro Sanchez in finska premierka Sanna Marin, je Golob razkril v pogovoru za STA.

Gradnja 2x400 kilovoltnega daljnovoda Cirkovce-Pince se je uradno začela 14. oktobra 2020 s slovesnostjo v Kidričevem, ki so se je udeležili takratni predsednik slovenske vlade Janez Janša, Orban in hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman. Kot so pojasnili ob uradnem začetku gradnje, je projekt vreden okrog 150 milijonov evrov.

Novozgrajena mednarodna povezava bo zagotovila stabilnejše in zanesljivejše delovanje elektroenergetskega sistema na napetostnem nivoju 400 kilovatov in prispevala k še močnejši povezavi slovenskega, madžarskega in hrvaškega trga na skupni notranji trg EU z električno energijo, so sredi letošnjega leta ob zaključku glavnine del pojasnili v Elesu.