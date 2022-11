Bodo stanovanja gradili tuji »veleposestniki«?

Minister za finance Klemen Boštjančič želi pri gradnji najemnih stanovanj pripraviti teren za institucionalne stanovanjske investitorje, kot je sporna nemška družba Vonovia

Protest civilne iniciative Kje bomo pa jutri spali? pred parlamentom 26. oktobra

© Gašper Lešnik

Zaradi pomanjkanja javnih najemnih stanovanj je nujno pospešiti njihovo gradnjo, glede tega pa naj bi med strankami sedanje koalicije veljal velik konsenz. Nemudoma je treba pripraviti načrt za reševanje stanovanjske krize in si prizadevati za konkretni cilj, to je zagotoviti 20 tisoč javnih najemnih stanovanj do leta 2030, se zavezujejo v koalicijski pogodbi. Minister za finance iz Gibanja Svoboda Klemen Boštjančič pa je v nedavnem intervjuju za Mladino razkril, da je naklonjen ideji, da bi najemna stanovanja v Sloveniji gradili zasebni institucionalni investitorji, saj bi s tem odvzeli finančno breme državnemu proračunu: »Zagovarjam idejo, in tudi v Evropi so to države že dokazale, da pri teh projektih ni potrebno, da je vse financirano le iz javnih sredstev ali iz proračunskega denarja. Tega niti nimamo dovolj.« A njegovi »rešitelji«, torej institucionalni investitorji oziroma »veleposestniki«, ki po Evropi oddajajo več sto tisoč najemnih stanovanj, so v nekaterih delih Evrope obravnavani kot del problema in nikakor kot rešitev.