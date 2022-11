90-odstotni padec smrti / WHO: »Covid-19 je še vedno pandemija«

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ugotavlja, da je minuli teden je na svetu zaradi covida-19 umrlo 9400 ljudi, kar predstavlja 90-odstotni padec zabeleženih smrti v primerjavi z letošnjim februarjem

"Minuli teden je na svetu zaradi covida-19 umrlo 9400 ljudi, kar predstavlja 90-odstotni padec zabeleženih smrti v primerjavi z letošnjim februarjem," ugotavlja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). V tedenskem poročilu, objavljenem v sredo, WHO prav tako beleži 15-odstotni padec odkritih okužb na tedenski ravni.

Čeprav gre za "pozitiven premik", po prepričanju generalnega direktorja WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa še vedno umira bistveno preveč ljudi. "Skoraj 10.000 tedenskih smrti je preveč za bolezen, ki se jo lahko prepreči in zdravi," je dejal na novinarski konferenci WHO.

"Skoraj 10.000 tedenskih smrti je preveč za bolezen, ki se jo lahko prepreči in zdravi."



Tedros Adhanom Ghebreyesus,

generalni direktor WHO

"Covid-19 je še vedno pandemija," pa je poudarila epidemiologinja WHO Maria Van Kerkhove. To potrjuje tudi dejstvo, da so med 31. oktobrom in 6. novembrom na novo odkrili 2,1 milijona okužb z novim koronavirusom.

Ob letošnjem vrhuncu pandemije je WHO zabeležil 75.000 tedenskih smrti na globalni ravni zaradi covida-19.

dGreofnBEtI