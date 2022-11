Zašli smo s poti

Države prekinjajo podnebno navezo iz Pariza. Radikalci pozivajo k boju proti zatonu sveta. Je prepozno?

Še tako velikopotezni nacionalni načrti za omejevanje izpustov ogljikovega dioksida ne bodo dovolj za dosego pariških podnebnih ciljev.

© Profimedia

Sredi tridesetletne vojne, natančneje 26. maja 1626, se je na jugu Nemčije ohladilo, kot se je v podnebni zgodovini zadnjih petsto let primerilo le izjemoma. Vreme je čisto ponorelo in predvsem v okolici Stuttgarta so zavladale takšne izjemne razmere, da je v noči na 27. maj prišlo do hude pozebe. Ribnike in potoke je prekril led, listje na drevju je počrnelo, poljščine in trta so v nekaj urah odmrli.