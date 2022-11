Robert Golob / »Danes ni nikomur več nerodno povedati, da prihaja iz Slovenije«

Predsednik Gibanja Svoboda je poudaril, da je njegova stranka ljudem vrnila mir in dostojanstvo, ta zgodba bo po njegovem trajna

Robert Golob med današnjim govorom

Prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je v nagovoru članom kongresa izpostavil do zdaj opravljeno delo. Prepričan je, da lahko po pol leta vodenja vlade na prehojeno pot gledajo s ponosom, med dosežki pa izpostavlja vrnitev miru in dostojanstva državljanom. To je po njegovih besedah predpogoj, da bo njihova zgodba trajna.

Golob se je zbranim na kongresu zahvalil, da so se pred skoraj enim letom odločili za pot v državno politiko. Kot je poudaril, smo bili dve leti priča razgradnji vseh družbenih sistemov. Z nemim opazovanjem dogajanja pa je po njegovih besedah naraščalo spoznanje, da se spremembe brez lastnega angažmaja in načrtovanja ne bodo zgodile.

Te pa so bile nujne, predvsem zaradi prihodnjih generacij, je prepričan predsednik vlade. Spomnil je, da je ob vstopu na politični parket to pot imenoval dogodivščina in vse, ki verjamejo v iste vrednote, povabil k sodelovanju.

Danes pa lahko tako po Golobovih besedah s ponosom gledajo na prehojeno pot od ustanovitve stranke v začetku leta, zmage na aprilskih državnozborskih volitvah do sestave vlade. Prepričan je, da so ljudem vrnili mir in dostojanstvo ter da ti niso več deležni žalitev in preganjanja. To pa je osnovni predpogoj, da bo njihova zgodba trajna, ocenjuje Golob.

Golob je po dobre pol leta vodenja vlade tudi prepričan, da so s stranko prinesli spoštovanje do vsakega državljana. Znova je poudaril, da ne bodo trpeli "sovražnega govora pod krinko različnosti, še posebej ne s strani politikov". "Ta namreč razkraja družbo, zato smo ji napovedali vojno z vsemi sredstvi," je odločen.

Pomembno zmago zadnjih šestih mesecev Golob vidi v tem, da so državljani znova ponosni na državo. "Danes ni nikomur več nerodno povedati, da prihaja iz Slovenije," meni.

Pogledi tako stranke kot vlade pa so zdaj po Golobovih besedah uperjeni v prihodnje leto, ki bo po njegovi napovedi prineslo reforme, s katerimi se je odlašalo 30 let. Napoveduje tudi investicijsko politiko, ki bo po njegovem prepričanju Sloveniji dala zagon za preboj.

Še pred tem pa državljane v letošnjem letu čaka več volilnih nedelj. Golob je volivce pozval, da se udeležijo nedeljskih predsedniških volitev, lokalnih volitev prihodnji teden, 27. novembra pa tudi glasovanja na referendumih o zakonih o vladi, o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) in o dolgotrajni oskrbi. Predvsem slednje bo po besedah premierja simbolično pomembno, da ob zaključku supervolilnega leta volivci prvaku SDS Janezu Janši povedo, da "ga imajo dovolj".

Zbrane na kongresu je nagovorilo tudi več vidnih članov stranke. Podpredsednica stranke in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič se je spominjala začetkov Gibanja Svoboda. Priznava, da je bila pot težka, a bi se nanjo znova podala. Kot je dejala, si namreč ni nikoli mislila, da se bo morala boriti proti ideologijam, ki bi morale biti že zdavnaj pokopane. "Danes nas je ogromno in res sem vesela, da sem lahko del te zgodovinsko velike stranke s takimi vrednotami," je še poudarila.

Kandidat stranke za župana Maribor Vojko Flis pa je prepričan, da lahko s pomočjo Gibanja Svoboda in Golobove vlade negativne trende obrnejo in mestu vrnejo zagon, ki ga je Maribor imel v 60. in 70. letih, ko je postal slaven zaradi svojega znanja.

Minister za zdravje in podpredsednik vlade Danijel Bešič Loredan je poudaril, da pri vodenju zdravstvenega položaja sledi dvema temeljnima vrednotama. Ena od njih je svoboda misli, saj pravi, da si nikoli več ne želi živeti pod pritiski, da ne sme svobodno izražati mnenja, druga pa je zdravje vseh Slovencev. Tudi če bomo poskrbeli za gospodarski razvoj in zeleni preboj, hkrati pa ne za zdravstvo, "nismo naredili nič", je izpostavil.

Združitev strank Gibanje Svoboda, LMŠ in SAB je zgodovinska priložnost, pa je poudaril evropski poslanec Gibanja Svoboda Klemen Grošelj. Za nami je po njegovem mračno obdobje, ki pa so ga presekale zadnje državnozborske volitve: "Danes se v Mariboru ponovno simbolno združujemo s ciljem, da se zgodovinska izkušnja zdrsa v temo nikoli več ne ponovi."

Evropska poslanka Gibanja Svoboda Irena Joveva je dejala, da se v EU zavedajo, da mora vlada Roberta Goloba z velikimi napori popraviti škodljive ukrepe in v državi omogočati klimo, ki dopušča in spodbuja neodvisnost institucij. "Gibanje Svoboda je z zgodovinskim rezultatom na volitvah rešilo Slovenijo pred zdrsom v totalni razpad sistema," je poudarila.

Kongresa največje stranke se je sicer udeležilo približno 800 članov stranke, ki so na za javnost zaprtem delu kongresa izvolili tudi nekaj novih članov sveta stranke, večinoma iz vrst nekdanjih članov LMŠ in SAB, in sicer Jerco Korče, Roberta Pavšiča, Aleksandro Krumpak, Luka Špoljara, Aljaža Kovačiča, Andreja Rajha, Mašo Kociper, Tatjano Voj, Olgo Belec, Karmen Velikonja in Martina Kovača.

