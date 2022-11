Nataša Pirc Musar, predsednica / »Slovenija ni volilni listič, Slovenija ni politična stranka«

Novoizvoljena predsednica republike Nataša Pirc Musar je poudarila, da Slovenija potrebuje politike, ki znajo spoštljivo komunicirati

Nataša Pirc Musar je v drugem krogu predsedniških volitev premagala kandidata iz vrst SDS Anžeta Logarja

© Borut Krajnc

Novoizvoljena predsednica republike Nataša Pirc Musar je izjavi v medijskem središču po rokovanju s protikandidatom Anžetom Logarjem dejala, da so ljudje na demokratičnih volitvah z demokratično večino povedali, kakšno Slovenijo si želijo. Napovedala je, da bo garala za temeljne človekove pravice, ustavne pravice in demokracijo.

Pirc Musar se je zahvalila volivcem, ki so danes odšli na volitve, še posebej tistim, ki so glasovali zanjo. Svojemu protikandidatu Anžetu Logarju je čestitala in mu zaželela vso srečo na njegovi nadaljnji poti. "Pet mesecev sva preživela skupaj, nekako sem ga na nek način začutila kot prijatelja. Dokazala sva Sloveniji, da se da spoštljivo komunicirati. Mislim, da to Slovenija pričakuje od državnikov, od politikov. Iskreno upam, da bo Anže Logar zadržal to retoriko. Slovenija potrebuje takšne ljudi, potrebuje takšne politike," je prepričana.

Zahvalila se je tudi vsem tistim, ki so glasovali za Logarja. "Slovenija ni volilni listič, Slovenija ni politična stranka. Slovenija je en čudovit mozaik različnosti, ki lahko zaživi v vsej svoji lepoti zgolj in izključno takrat, kadar bomo čisto vsi dali maksimalno, kar lahko damo, za našo domovino," je poudarila.

Kot je dejala nova predsednica republike, bo ponosno vstopila v predsedniško palačo z zaupanjem, ki so ji ga dali volivci. "Potrudila se bom, da bom resnično predsednica vseh, da bom garala za temeljne človekove pravice, ustavne pravice in za demokracijo. Maksimalno se bom potrudila, da se bomo vsi skupaj v politiki poenotili o strateških temah," je napovedala.

Ob tem je pojasnila, da je za kakovostno javno zdravstvo in za vse vrste varnosti, saj da je človekova varnost tista, ki ji je blizu. "Bolj kot bo človek varen, manj kot bo revnih, manj bo socialnih težav, manj bo kriminala v naši državi," je dejala.

"Želim si, da Slovenija postane država, kjer bodo starejši preskrbljeni in slišani, kjer bodo mladi želeli ostati. Želim si Slovenijo, kjer se bomo bolj zavedali, da nas čakajo hudi časi zaradi podnebnih sprememb. Mladi nam zdaj na politična ramena nalagajo odgovornost, da poskrbimo za naš planet, da bodo naše naslednje generacije, torej naši otroci, živeli v zdravem in čistem okolju," je pojasnila.

Pirc Musar se je zahvalila tudi vsem, ki so delali v njenem štabu, verjeli vanjo in jo podpirali. Zahvalila se je tudi najožji družini. "Če me oni na tej poti ne bi podpirali, vsega tega ne bi zmogla, brez podpore Aleša in Maksa pa se niti ne bi odločila kandidirati za predsednico Republike Slovenije," je pojasnila. "Srečno Slovenija, lahko noč, jutri začnemo delati," je zaključila svoj nagovor v medijskem središču.

Tam je odgovorila tudi na nekaj vprašanj novinarjev iz predvsem tujih medijskih hiš, ki so jih najbolj zanimala njena stališča na zunanjepolitičnem področju. Kot je poudarila, je Slovenija dobila predsednico, ki verjame v EU in demokratične vrednote, na katerih je nastala EU. Verjame, da morajo mesto v EU dobiti vse države na Zahodnem Balkanu, in Slovenija bo po njenih besedah podpirala vstop teh držav v EU. "EU namreč vidim kot gradnik, kot steber miru. Zadnji dogodki na zahodnem Balkanu nam kažejo, da tam še ni vse čisto mirno," je pojasnila.

Kot je napovedala, se bo kot predsednica republike potrudila, da bo komunicirala s predsednico Kosova in ostalimi predsedniki držav Zahodnega Balkana. Želi si nadaljevati proces Brdo-Brioni, ki ga je začel aktualni predsednik republike Borut Pahor. Obenem pa si želi tudi, da bi ta proces "dal tudi kakšne zaključke, da bi se vsi skupaj zavezali za tisto prihodnost, ki si jo Zahodni Balkan zasluži".

Glede Hrvaške je Pirc Musar dejala, da je podpirala vstop naše južne sosede v schengensko območje, saj da bo zaradi tega obema državama lažje zaradi turizma in gospodarstva. "Ali imamo schengen ali pa ga nimamo," je odgovorila na vprašanje glede postavitve mejnih kontrol na slovensko-hrvaški meji. Mejne kontrole po njenih besedah kažejo predvsem na nepripravljenost EU kot celote spoprijeti se z migrantsko problematiko. "Migracije so del našega vsakdana, vedno so bile in vedno bodo, zato se moramo korenito pripraviti nanje," je še dodala.

Med drugim je pojasnila, da bo postala 29. ženska na čelu držav članic OZN in da se želi takoj priključiti globalnemu ženskemu forumu voditeljic držav sveta.

© STA / DVK

Napovedala je tudi, da bo z največjim veseljem obiskala italijanskega predsednika Sergia Mattarella in nadaljevala tisto, kar je v slovensko-italijanskih odnosih začel predsednik Pahor.

Med drugim je napovedala, da bo kdaj pa kdaj stresla tudi kakšno šalo, saj da jih ima kar nekaj na zalogi in da se moramo vsi potruditi, da se bomo več smejali. Se pa kot predsednica republike tudi ne namerava odpovedati vožnji z motorjem. "Tako da bosta morala dva varnostnika na motorju za menoj," je dodala.

Pirc Musarjeva je v današnjem drugem krogu po neuradnih delnih izidih prejela 53,86 odstotka glasov. Mandat bo uradno nastopila tik pred božičnimi prazniki.

