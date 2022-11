Analiza volitev / »Zmaga Nataše Pirc Musar pričakovana, Logar presegel pričakovanja«

Analitik Nikola Damjanić meni, da je bila zmaga Nataše Pirc Musar na predsedniških volitvah pričakovana, Anže Logar pa je presegel pričakovanja

Objem ob koncu predsedniške bitke med zmagovalko Natašo Pirc Musar in poražencem Anžetom Logarjem

Analitik Nikola Damjanić z Ninamedie meni, da je bila zmaga Nataše Pirc Musar na predsedniških volitvah pričakovana. Anže Logar je po njegovih besedah pričakovanja presegel, saj po prvem krogu volitev ni kazalo, da bo dobil tako visoko podporo. K zmagi Pirc Musar pa je pripomogla visoka volilna udeležba, je dejal za STA.

Damjanić je povedal, da je bila kandidatka ves čas kampanje po prvem krogu volitev v prednosti. V kampanji je zagovarjala vrednote, ki so "dopadljive večjemu delu volilnega telesa".

Po njegovih besedah je Logar v času volilne kampanje spremenil svojo držo, ki je do začetka kampanje sovpadala s tistim, kar počne SDS. Da je več kot 46 odstotkov ljudi glasovalo zanj, je tako zelo dober rezultat, je izpostavil. "Saj je bil pred pol leta še član vlade, ki je bila do neke mere osovražena v večjem delu volilnega telesa," je povedal.

Damjanić tako meni, da je Logar s svojo držo uspel prepričati del volilnega telesa na sredini. "Očitno je tudi med tistimi, ki niso opredeljeni, oziroma so v prvem krogu volili katerega od kandidatov, ki so odpadli, dobil pomemben delež glasov," meni.

Po njegovih besedah Logar možnosti za zmago ni imel. Zaradi zelo uspešne volilne kampanje s strpnim besednjakom, dialoškim nastopom in prijaznim obrazom je sicer presegel sebe in potenciale strank, ki jih predstavlja, je ocenil analitik. Kampanja pa je bila po njegovem mnenju zasnovana podobno kot tista leta 2004, ko je SDS močno premagala LDS.

Zadnja soočenja pred drugim krogom volitev so bila "brezbarvna in dolgočasna" in niso vplivala na končni rezultat, meni. "Oba kandidata sta kazala prijazen obraz drug do drugega in ni bilo nobenega resnega duela, nobenega spopada, nobenega kresanja stališč, mnenj, vrednot," je ocenil. Tudi novinarji niso kazali pripravljenosti, da bi vrtali globlje v kandidata.

"Vprašanje je bilo le, ali bo prišlo do volilne abstinence ali se bo volilno telo vseeno predramilo in na volišča prišlo v dovolj velikem obsegu," je dejal. Meni, da je volilna udeležba tudi posledica dvoletne vladavine Janeza Janše. "Mislim, da je to še vedno pognalo dober del volilnega telesa, ki najbrž niti ni tako hudo naklonjeno Nataši Pirc Musar, da so šli na volišča in ji dali svoj glas," je povedal za STA.

Damjanić meni, da bo Pirc Musar drugačna kot je bil predsednik Borut Pahor. "Ima jasna stališča do nekaterih vrednot, ki so za to družbo zelo pomembne," je dejal. To so vladavina prava, človekove pravice in odnos do korupcije ter družbenih anomalij. "Ker to 'spravaštvo' ni stanje, ki bi bilo normalno, zaželeno in produktivno," je prepričan. Meni pa, da bo imela Pirc Musar dovolj manevrskega prostora, da bo delovala konstruktivno.

Slovenija je nocoj dobila prvo predsednico republike v zgodovini. Pirc Musar je v današnjem drugem krogu predsedniških volitev po neuradnih izidih po večini vseh preštetih glasovnic s 53,86 odstotka glasov premagala protikandidata Anžeta Logarja, ki je prepričal 46,14 odstotka volivcev. Volitev se je udeležilo 53 odstotkov volivcev.