Anže Logar / »Pozivam vse tiste, ki ste glas oddali meni, da čestitate tudi prvi slovenski predsednici«

Poraženec predsedniških volitev Anže Logar je poudaril, da Slovenija bolj kot kadarkoli do zdaj potrebuje predsednico vseh državljank in državljanov

Anže Logar, poraženec predsedniških volitev

Anže Logar, predsedniški kandidat iz vrst SDS, ki mu v drugem krogu predsedniških volitev ni uspelo prepričati večine volivcev, je v izjavi v medijskem središču čestital nocoj izvoljeni prvi predsednici republike Nataši Pirc Musar. Želi si, da bo delovala povezovalno in da bo predsednica vseh. "To Slovenija sedaj potrebuje še bolj kot kadarkoli do sedaj," je dejal.

Večji del izjave je Logar namenil svoji nasprotnici v drugem krogu predsedniških volitev. Po njegovi oceni je Pirc Musarjeva med volilno kampanjo, ki ni bila lahka, trdo garala. "Med kampanjo so jo že odpisali, a je vztrajala, tako kot jaz, ni se dala in danes je zmagala," je dejal.

Imata različne poglede, verjame pa, da je slišala njegovo ključno sporočilo o sodelovanju in pričakovanju, da bo predsednica vseh. Želi si namreč, da bo Pirc Musarjeva delovala povezovalno. "V interesu nas vseh je, da imamo dobro predsednico," je poudaril.

Pirc Musarjeva bo po njegovi oceni dobra predsednica, če bo prisluhnila vsem. "Potem bo imela našo podporo pri premoščanju razlik, tistih razlik, ki nam jemljejo veter iz jader. Razlike med nami so in bodo, ampak to ne sme biti ovira, da nismo enotni pri iskanju skupnih rešitev. Zato pozivam vse tiste, ki ste glas oddali meni, da čestitate tudi prvi slovenski predsednici," je dejal.

Ob tem se je zahvalil vsem volivcem, ki so mu danes namenili glas podpore. "Več kot 350.000 volivcev nas je glasovalo za. Že dolgo ni bilo toliko pozitivizma v slovenski politiki. Velika množica nas je jasno in glasno sporočila, da je sodelovanje edina prava pot za našo prihodnost, to je velik kapital za naprej," je ocenil.

Zahvalil se je tudi svoji družini in ekipi. "Bili smo vsi zanesenjaki. Verjeli smo in še vedno verjamemo v idejo sodelovanja. Z idejo smo prodrli, z zmago pač ne," je dejal.

V 23 letih politike se je, kot je izpostavil, marsičesa naučil, tudi tega, da ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. "Danes smo na začetku nečesa velikega," je sklenil izjavo v medijskem središču, po kateri pa ni odgovarjal na vprašanja novinarjev.

Slovenija je nocoj dobila prvo predsednico republike v zgodovini. Nataša Pirc Musar je namreč v današnjem drugem krogu predsedniških volitev po neuradnih izidih po večini vseh preštetih glasovnic s 53,98 odstotka glasov premagala protikandidata Anžeta Logarja, ki je prepričal 46,02 odstotka volivcev. Volitev se je udeležilo 51,22 odstotka volivcev.

46-letni Logar je sicer kandidiral s podporo volivcev ter strank SDS in SLS. Po prvem krogu predsedniških volitev so ga podprli tudi v NSi.

