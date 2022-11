Milan Kučan / »Nataša Pirc Musar bo predsedniški funkciji vrnila ugled in avtoriteto«

Prvi predsednik republike Milan Kučan je ob izvolitvi nove predsednice republike ocenil, da je bil rezultat pričakovan in ponovil, da je prišel čas za ženske

Milan Kučan, prvi predsednik republike

© Borut Krajnc

Bivši predsednik republike Milan Kučan je ob izvolitvi nove predsednice republike Nataše Pirc Musar ocenil, da bo instituciji predsednika republike znala vrniti ugled in avtoriteto. Rezultat je bil po njegovih besedah pričakovan, volivce pa da je uspela prepričati s svojo iskrenostjo, vero v pravno državo ter s spoštovanjem človeka in dostojanstva.

V izjavi za medije v štabu Pirc Musar je še dodal, da so volivci v njej prepoznali zmožnost zagotavljanja "mirnega življenja z možnostjo pogovora o vseh ključnih vprašanjih, ki so pomembna za življenje v tej državi in za njeno prihodnost". Meni tudi, da bo ostala zvesta temu, kar je v kampanji govorila.

Nataša Pirc Musar je v drugem krogu predsedniških volitev prepričljivo premagala tekmeca Anžeta Logarja (SDS)

© Borut Krajnc

Ob tem se mu zdi, da je njena zmaga skupaj z zmago Roberta Goloba in njegove stranke Gibanje Svoboda na letošnjih parlamentarnih volitvah znamenje, da je v slovensko politiko vstopila neka nova generacija, ki gleda v prihodnost in jo stare delitve, ki so bremenile Slovenijo do zdaj in jo zavirale na poti v prihodnost, ne obremenjujejo več.

"Seveda sem na razpolago, kot sem bil na razpolago tudi vsem drugim. Ampak eni to hočejo, drugi ne."



Milan Kučan,

nekdanji predsednik republike

Kučan ji je pripravljen priskočiti na pomoč, če jo bo potrebovala: "Seveda sem na razpolago, kot sem bil na razpolago tudi vsem drugim. Ampak eni to hočejo, drugi ne."

Pomembno se mu zdi, da smo dobili prvo predsednico. "Moj prvi argument takrat, ko sem podprl njeno kandidaturo, je bil, da je prišel čas za ženske," je spomnil. "Želim, da to ne bi ostalo samo pri besedah. O enakopravnosti je pri nas veliko govora, ko pa se je treba odločati, se odloči v škodo, ne v korist žensk," je dodal.

© STA / DVK

Slovenija je namreč dobila prvo predsednico republike v zgodovini. Pirc Musar je v današnjem drugem krogu predsedniških volitev po neuradnih izidih po večini vseh preštetih glasovnic s 53,86 odstotka glasov premagala protikandidata Anžeta Logarja, ki je prepričal 46,14 odstotka volivcev. Volitev se je udeležilo 53 odstotkov volivcev.