Logar močnejši od Janše in SDS

Anže Logar je v drugem krogu predsedniških volitev prejel 409.761 glasov, kar je več, kot sta jih na aprilskih volitvah v Državni zbor (DZ) prejeli stranki SDS in NSi skupaj

Anže Logar, ki je, kljub temu, da je eden vidnejših članov SDS, nastopal kot "neodvisni" predsedniški kandidat, včeraj na volišču

© Borut Krajnc

Analitik in direktor agencije Valicon Andraž Zorko ocenjuje, da je rezultat predsedniških volitev skladen s pričakovanji, napovedmi in ocenami ter brez presenečenj. Po njegovih besedah je poleg zmagovalke Nataše Pirc Musar do neke mere zmagovalec tudi Anže Logar (SDS), ki je presegel 400.000 glasov, je povedal za STA.

Logar je tako dosegel najboljši rezultat kandidata desne sredine odkar imamo predsedniške volitve "in s tem je lahko zadovoljen". Zorko meni, da je morda nekoliko presenetil le bolj tesen rezultat volitev, kot se je sprva napovedoval.

Volilna udeležba je bila tudi v drugem krogu visoka, analitik pa je pričakoval obratno. "Tokrat smo bili priča mobilizaciji z leve in z desne, kar dokazuje predvsem rezultat Anžeta Logarja," ocenjuje. Tudi Pirc Musarjevo je podprlo večje število volivcev, kot bi se ga dalo oceniti na osnovi prvega kroga, je povedal. Zadnja soočenja pred nedeljskim glasovanjem so določene volivce na levi in desni prepričala, da se volitev udeležijo, razmerja glasov pa niso spremenila.

Zmagovalka predsedniških volitev Nataša Pirc Musar je prejela 478.399 glasov.

Zorko meni, da podpora političnih strank pri predsedniških volitvah nima velike vloge. "Pri Anžetu Logarju je prevladala njegova osebnost. Mislim, da gre za kandidata z desne sredine, ki je lahko dosegel največ," je dejal. Dodal je, da so volivci SDS največja volilna baza v Sloveniji in so tudi dovolj disciplinirani, Logarjev rezultat pa je podoben seštevku vseh treh strank pretekle vlade.

Logar je z rezultatom dosegel "absolutni maksimum, ki ga je lahko dosegel". Zmagal bi le v primeru, če bi prišlo do večjega osipa glasov levo od sredine. "Kar se pa ni zgodilo, ker je po drugi strani tam bazen volivcev tako velik, da to ni možno," je prepričan.

Predsedniška kandidata: zmagovalka (Nataša Pirc Musar) in poraženec (Anže Logar, SDS)

© Borut Krajnc

O besedah poslanke SDS Eve Irgl, da se lahko iz te zgodbe naučijo, kako lepo je, ko ljudje med seboj res sodelujejo, je Zorko dejal, da če bi to res hoteli narediti, bi to pomenilo radikalen zasuk v politiki SDS. Logarjev rezultat sicer kaže na to, kakšen potencial bi imela morebitna stranka pod njegovim vodstvom, "ampak dvomim, da bo to posledica teh volitev," meni Zorko.

Nataša Pirc Musar se bo v vodenju države od predsednika Pahorja razlikovala v tem, da ne bo tako selektivna, kdaj in o čem se bo oglašala in govorila, je prepričan Zorko. "Menim, da je bil predsednik Pahor selektiven. Izredno je pazil na uravnoteženost, vlogo, da je predsednik vseh, spravo, ki je bila osnovna tema njegovih mandatov," je dejal. Meni, da bo Pirc Musarjeva bolj aktivna, ne bo selektivna in se bo večkrat oglašala ter da bo v svojih nastopih bolj odločna, kot je bil Pahor.

Slovenija je v nedeljo dobila prvo predsednico republike v zgodovini. Pirc Musarjeva je v drugem krogu predsedniških volitev po neuradnih izidih po večini vseh preštetih glasovnic s 53,86 odstotka glasov premagala protikandidata Anžeta Logarja, ki je prepričal 46,14 odstotka volivcev. Volitev se je udeležilo 53 odstotkov volivcev.