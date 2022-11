Turneja / Kam v tujino si najprej želi novoizvoljena predsednica?

Nataša Pirc Musar za prvo pot v tujino načrtuje turnejo po državah Zahodnega Balkana

Nataša Pirc Musar

Mesto Slovenije je v Evropski uniji in Natu, predvsem pa v jedrnem delu Evrope, ki verjame v temeljne človekove pravice in svoboščine ter vladavino prava, je v prvem pogovoru po zmagi na nedeljskih volitvah za Radio Slovenija povedala prihodnja predsednica Nataša Pirc Musar. Za prvo pot v tujino načrtuje turnejo po državah Zahodnega Balkana.

Kot je povedala Pirc Musar, si je sicer želela najprej obiskati Nemčijo kot našo največjo trgovinsko partnerico, saj zelo spoštuje nemškega predsednika, a zadnje dogajanje na Zahodnem Balkanu bo verjetno narekovalo, da se bo odločila za turnejo po teh državah. Meni namreč, da je Slovenija tista država, ki je za regijo okno in vrata v Evropsko unijo.

"Seveda ne pozabljam na Hrvaško, a je nekoliko preveč vpletena tudi v dogajanje v Bosni in Hercegovini, kjer bo tudi treba nekoliko umiriti strasti. Skrbi pa me predvsem odnos med Srbijo in Kosovom, zato bo ta turneja zelo verjetno moja prva pot," je dejala. Nadaljevati namerava proces Brdo-Brioni, za katerega si želi, da ne bi bil samo srečanje enkrat letno, pač pa bi se dobili večkrat ter bi na teh pogovorih drug drugemu dali neke zaveze, kaj lahko naredijo v času med njimi, da bo Zahodni Balkan čim prej postal del enotne Evrope.

Prihajajoča predsednica je v pogovoru za 1. program nacionalnega radia znova napovedala, da se bo oglasila vselej, ko bo ocenila, da je to potrebno, hkrati pa zagotovila, da se ne bo vpletala v dnevno politiko na dnevni bazi. "Moja prednost pa je vendarle ta, da bom lahko kritična tudi do mojih političnih somišljenikov, s katerimi sicer delim svetovni nazor," je dodala, zavedajoč se, da nikoli vsem ne bo vse všeč.

Med temami, ki jim namerava dati večji poudarek, je vprašanje revščine, še zlasti žensk, saj statistika po njenem mnenju kaže, da so najbolj ogrožene samske ženske nad 65 let. Napovedala je tudi, da bo imela svetovalca za podnebne spremembe, predvsem zato, ker so jo na to problematiko, ko je med kampanjo hodila po državi, opozarjali mladi.

V torek jo čaka prvi neformalni sestanek z odhajajočim predsednikom Borutom Pahorjem. Kot je povedala, bo vesela vsakega njegovega nasveta, predvsem pa upa, da ji bo dovolil, da ga lahko kadarkoli pokliče in povabi v predsedniško palačo ter da ji bo z nasveti pomagal še naprej, česar si želi od vseh treh nekdanjih predsednikov.

Za zdaj še ni izdala, kdo bodo njeni sodelavci v uradu, je pa povedala, da bo velika večina v njenem uradu novih obrazov, pri čemer bo glavni kriterij strokovnost. Izbirati jih namerava glede na teme, ki bodo prioritete njenega petletnega dela.

Ena njenih prvih nalog po prevzemu mandata bo sklic sestanka s predsedniki vseh parlamentarnih strank, pri čemer jo najbolj veseli srečanje s prvakom SDS Janezom Janšo, saj se je z vsemi ostalimi že srečala, z njim pa se je morda dvakrat v življenju rokovala, nikoli pa pogovarjala. "Prepričana sem, da imajo vsi predsedniki in ena predsednica kar nekaj idej, kaj je potrebno in dobro. Ni vrag, da med vsemi idejami ne najdemo vsaj ene ali dveh, kar bi lahko naredili vsi skupaj," je dejala.

Pahorjevo tradicijo dnevov odprtih vrat predsedniške palače namerava obdržati, a po svoje in predvsem z vsebinami. Tovrstne dogodke namreč namerava prirejati ob dneh, kot so dan otroka ali dan starejših in podobno.

Svojih sedanjih kanalov na družbenih omrežjih ne bo zaprla, saj je tam prisotna že dolgo, zagotovo pa bo njena komunikacija drugačna, kot je bila komunikacija sedanjega predsednika, je dejala.

Sicer pa jo v času do uradnega prevzema položaja čaka še urejanje stvari v njeni odvetniški pisarni, kjer bo sama odstopila kot direktorica, ostaja pa tam ekipa izvrstnih odvetnic, zato bo pisarna živela naprej.

Pirc Musar je še povedala, da za zdaj še ni varovana oseba, saj so ji pojasnili, da bo to postala takoj po uradni razglasitvi rezultatov volitev, torej čez predvidoma deset dni, zato bo vsaj še nekaj dni "nekoliko bolj prosta".