Transspolne osebe v Sloveniji / »Depatologizirajte nas!«

Zavod Transkacija poziva k depatologizaciji transspolnih oseb, ki so v Sloveniji podvržene obvezni psihiatrični in medicinski obravnavi in diagnozi duševne motnje

V Zavodu TransAkcija pristojne pozivajo k depatologizaciji transspolnih oseb, kar pomeni odstranitev transspolnosti s področja duševnih motenj. Zavračajo namreč, da je transspolnost duševna bolezen, in idejo, da za dostop do zdravstvene oskrbe za potrditev spolne identitete potrebujejo patološko diagnozo.

Leta 2019 je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) transspolnost odstranila s področja duševnih bolezni. Nekdanjo diagnozo "transseksualizem" je zamenjala diagnoza spolna neskladnost med mladostniki in odraslimi, ki je po novem uvrščena v poglavje o stanjih, povezanih s spolnim zdravjem.

Navkljub posodobljeni različici mednarodne klasifikacije, ki transspolnosti ne obravnava več kot duševno motnjo, pa je v Sloveniji še vedno v uporabi starejša verzija. "Trans osebe smo patologizirane, podvržene obvezni psihiatrični in medicinski obravnavi in diagnozi duševne motnje, ki jo potrebujemo za sicer povsem birokratski postopek potrditve podatka o spolu v dokumentih in v situacijah, kadar potrebujemo zdravstveno oskrbo za lajšanje spolne disforije," so zapisali v današnji izjavi za javnost.

Zavod TransAkcija

Tudi raziskava Zavoda Transakcija Vsakdanje življenje transspolnih oseb v Sloveniji iz leta 2019 je pokazala, da večina transspolnih oseb (78 odstotkov na vzorcu 113 oseb) želi, da bi bil za pravno potrditev spola samoidentifikacija zadosten pogoj za vključitev v postopek.

V trans skupnosti zato želijo ureditev pravnega priznanja spola izključno na osnovi samoidentifikacije. Kot so izpostavili, lahko samo sami "določamo, mislimo, čutimo in živimo lastno identiteto, in nobena zdravstvena ali druga institucija nima pravice posegati v naše živete realnosti, odločati o nas, namesto nas ali za nas". Pri ureditvi te spremembe je sedaj po navedbah zavoda na potezi ministrstvo za zdravje.

Pred ministrstvom so zato danes pripravili umetniško akcijo z naslovom Geode transspolnosti. V geodah – to so sicer geološke tvorbe, napolnjene s kristali – ki so jih ustvarili in danes raztrgali trans umetniki, so se skrivala potrdila o transseksualizmu. Tudi ta so v današnji akciji uničili. Kot je ob tem dodal Nuka Horvat iz zavoda Transakcija, so bile geode poimenovane zelo ironično, saj je vse, kar naj bi bilo v njih pomembno in dragoceno, omenjeno potrdilo. "Vizualno smo želeli predstaviti naša doživljanja te patologizacije, ki jo doživljamo v Sloveniji," je dejal v izjavi za STA.

Opozarjajo tudi, da imajo mnoge transspolne osebe zaradi družbene stigmatizacije, vsakodnevne (samo)cenzure in transfobije težave v duševnem zdravju. "Ampak ne zaradi tega, ker s(m)o trans, temveč zaradi načinov, kako družba obravnava transspolnost in trans osebe," so dodali.

Zato se prav tako zavzemajo za sistemsko ureditev skrbi za duševno zdravje transspolne skupnosti, ki naj vključuje tako preventivne kot kurativne programe za krepitev duševnega zdravja transspolnih oseb. Kritični so, da se odgovornost za preventivo in kurativo duševnega zdravja trans oseb prelaga na nevladne organizacije.

O depatologizaciji transspolnih oseb bodo spregovorili tudi na torkovi okrogli mizi, ki po potekala v ljubljanskem Pritličju z začetkom ob 18. uri (več o dogodku na Facebooku). Med drugim bodo naslovili obstoječe stanje na področju zdravstvene oskrbe transspolnih oseb v procesu medicinske tranzicije. Prav tako bodo govorili o tem, kako transspolne osebe doživljajo prejem psihiatrične diagnoze in kako ta vpliva na vsakdanja življenja transspolnih oseb.

6_n7OuQN8Ls