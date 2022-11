VIDEO / O čem sta se pogovarjala Pahor in Nataša Pirc Musar?

Novoizvoljena predsednica Nataša Pirc Musar je po volilni zmagi izrazila željo, da bi ji bivši predsedniki republike, tudi odhajajoči predsednik Pahor, kdaj pomagali s kakšnim nasvetom

Odhajajoči predsednik republike Borut Pahor je danes v predsedniški palači na neformalnem srečanju gostil svojo naslednico, novoizvoljeno predsednico države Natašo Pirc Musar. Pahor je Pirc Musar za zmago čestital že v nedeljo zvečer ter jo takrat tudi povabil na pogovor.

V nedeljo so namreč volivci izvolili peto predsednico republike v zgodovini države in prvo žensko na tem položaju. Natašo Pirc Musar je ob 53-odstotni volilni udeležbi v drugem krogu volitev podprlo 53,86 odstotka volivcev, njenega protikandidata Anžeta Logarja pa 46,14 odstotka.

Novoizvoljena predsednica je po volilni zmagi izrazila željo, da bi ji bivši predsedniki republike, tudi odhajajoči predsednik Pahor, kdaj pomagali s kakšnim nasvetom. Pahor pa jo je za danes povabil na neformalno srečanje, Pirc Musar je vabilo sprejela.

Pirc Musar bo petletni mandat predsednice republike nastopila 23. decembra, saj se aktualnemu predsedniku Borutu Pahorju mandat izteče dan prej. Še pred tem bo prisegla pred poslanci v DZ.

Pahor upa, da bo njuno sodelovanje tudi v prihodnje dobro

Pahor upa, da bo njuno sodelovanje tudi v prihodnje dobro. "V kolikor bo predsednica ocenila, da bi kakšno moje mnenje, nasvet prav prišel," je dejal Pahor. Pirc Musar je hvaležna, da bo Pahor z njo podelil svoje desetletne izkušnje na tej poziciji, kadarkoli bo potrebno.

Predvsem se bosta posvetovala glede procesa Brdo-Brioni, saj se zavedata, da sta mir in stabilnost v tej regiji izjemno pomembna, tudi za celotno Evropo. "Veselim se prenosa izkušenj in pogleda na to regijo, torej na zahodni Balkan," je dejala Pirc Musar.

Pogovarjala sta se tudi o nestalnem članstvu Slovenije v varnostnem svetu, kjer je Pahor že sodeloval z ministrstvom za zunanje zadeve. Tudi tu je Pahor Pirc Musar obljubil pomoč. "S svojimi poznanstvi in kontakti po svetu, ki jih ima, bo na tem področju še naprej pomagal delati za Slovenijo," je dejala novoizvoljena predsednica.

Slednja Pahorju priznava, da je veliko naredil na področju sprave. "Mi ne moremo sami odločati o celi vrsti velikih stvari v svetu, o eni stvari pa odločamo sami in to je, kakšni bodo odnosi med nami," je dejal Pahor. Slovenci imamo obe zgodovinski izkušnji - tako razkola, kot osamosvojitve, kjer smo stopili skupaj, je dejal. "Zdaj je potrebno s strpnostjo, s sožitjem, z razumevanjem, z upoštevanjem tistih, ki mislijo drugače, nekako gojiti to kulturo, da si pripadamo," je še dodal.

Pirc Musar je dejala, da je Slovenija čudovit mozaik različnih ljudi in da nas ta različnost bogati. "Predsednik Pahor je naredil ogromno, sama bom morala paziti, da ne gremo nekaj korakov nazaj, koraki naprej so težji, nazaj gre hitro," je dejala. Ceni tudi vse, kar je Pahor naredil za Slovence v zamejstvu. Sama obljublja, da bo to politiko in držo do Slovencev izza meje nadaljevala.

Pirc Musar se bo s Pahorjem posvetovala tudi o tem, katera pot v tujino bi bila tista, ki bi morala biti prva. "Tu mu bom res zaupala, ker se mi zdi pomembno, da ima Slovenija na področju zunanje politike in mednarodnih odnosov," je dejala. Oba pa menita, da bi moral biti tudi njen fokus na zahodnem Balkanu.

Dogovorila sta se, da bo ob zadnjem uradnem obisku avstrijskega predsednika Alexandra Van der Bellena v času Pahorjevega mandata v neformalnem delu prisotna tudi Pirc Musarjeva. "Tudi jaz si želim, da v kolikor ji lahko prenesem moje odlične odnose z vrsto voditeljev v Evropi in po svetu, bom to z veseljem naredil in Van der Bellen je gotovo eden izmed njih," je dejal Pahor.

Novoizvoljena predsednica bo predsedniške obveznosti v celoti prevzela 23. decembra, do takrat bo naloge predsednika v celoti opravljal Pahor, ki bo opravil še kar nekaj obiskov v tujini. Poleg obiska avstrijskega predsednika bo Pahor zadnji uradni dvodnevni obisk opravil na Hrvaškem. Nazadnje pa se bo obiskal italijanskega predsednika Sergia Mattarello, s katerim ju po njegovih besedah povezuje "malo več kot samo običajni državniški odnosi". "Da zapustimo naši naslednici dediščino dobrega sosedstva, ki smo jo dolžni razvijati naprej," je dejal.

Do polnega prevzema funkcije so predsednici na voljo tako Pahor kot njegovi sodelavci, je dejal Pahor. Dogovorila pa sta se, da se bo Pirc Musar od 5. decembra naprej seznanjala z administrativnim delom urada predsednika.

Pahor je Pirc Musar zaželel vse najboljše pri opravljanju dolžnosti predsednice in da bo ob prenehanju funkcije čutila zadoščenje, saj je to nagrada, ki je "noben drug občutek ne nadomesti". "Človek potemtakem v sebi čuti, ne glede na mnenja drugih, da je delo opravil tako, kot si ga je zastavil," je poudaril, čeprav morda ni bilo vse narejeno tako, kot si je sprva zamislil.

Pirc Musar pa je dejala, da ima vsak na funkciji svoj pogled in tudi če bi hotela, ne bi mogla biti enaka kot Pahor, se pa zaveda odgovornosti, ki je naložena na njena ramena. Zagotovila je, da je ne bomo "poslušali vsak dan", ampak se bo oglašala premišljeno. "Te modrosti bi se nekaj rada tudi nalezla od gospoda predsednika," je zaključila.

GFuyG62eD9o