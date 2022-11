Kaj je bil razlog za napačne predvolilne napovedi?

Ankete pred vmesnimi volitvami, ki so v ZDA potekale pred tednom dni, so napovedovale veliko zmago republikancev

Ankete pred vmesnimi volitvami, ki so v ZDA potekale pred tednom dni, so napovedovale veliko zmago republikancev. Ti naj bi dobili zanesljivo večino v predstavniškem domu kongresa in tesno večino v senatu, kar pa se ni uresničilo. Raziskovalec javnega mnenja Frank Luntz je za televizijo CNN pojasnil, da je razlog za to enostaven.

Raziskovalci javnega mnenja v ZDA so se pred predsedniškimi volitvami leta 2016 krepko ušteli, ko so napovedovali gladko zmago demokratke Hillary Clinton proti republikancu Donaldu Trumpu. Po analizah so kasneje ugotovili, da so bili Trumpovi volivci bolj sramežljivi in niso želeli priznati, koga podpirajo, saj so se bali, da bo to na nek način uporabljeno proti njim.

Po tej napaki so začeli izvajalci anket, tako vsaj trdi Luntz, Trumpovi oziroma republikanski strani na lastno pest dodajati malce več glasov, da bi prišli do bolj kredibilnih izidov. "Kot sem že povedal, od leta 2016 preindeksiramo konservativne republikanske volivce oziroma Trumpove podpornike," je dejal analitik.

A podobno kot so pričakovano volilno udeležbo Trumpovih volivcev leta 2016 podcenili, naj bi jo tokrat precenili, in to naj bi bil tudi razlog, da so letos znova udarili mimo.

Poleg tega naj bi se osem odstotkov volivcev šele tik pred volitvami odločilo, koga bodo volili, ankete pa tudi niso zajele dovolj velikega deleža ljudi, ki jim je Trumpa enostavno dovolj in zato volijo proti njemu.

"Trump ni pogreval nekaj tednov starih zadev, ampak je pogreval stvari, ki so se zgodile pred dvema letoma. Američani so nam jasno pokazali, da imajo tega dovolj in da želijo gledati naprej," je še dejal Luntz.

Mzw5v1rTY6w

pMvGGQ_ZZ08

F3FlJX2YqvU