Za sestrelitev ukrajinskega letala obljubljajo 5000 evrov

Rusija za sestrelitev ukrajinskega letala obljublja denarno nagrado v vrednosti 5000 evrov, za sestrelitev helikopterja 3200 evrov, za uničenje tanka pa 1600 evrov

Ruska vojska skuša v vojni proti Ukrajini vpoklicane nabornike motivirati tudi z bonusi in nagradami. Vojaški radio Zvezda je danes na Telegramu objavil, da jim za sestrelitev ukrajinskega letala obljubljajo denarno nagrado v vrednosti 5000 evrov, za sestrelitev helikopterja 3200 evrov, za uničenje tanka pa 1600 evrov.

Mogoča so tudi plačila "vojakom, ki so se izkazali pri uničevanju borcev in izpolnjevanju drugih nalog" v višini do 100.000 rubljev, kar znaša približno 1600 evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Bonusi za sestrelitev dronov, oklepnikov in protiletalskih sistemov so skromnejši. Tu ruski vojaški vrh rekrutom obljublja bonus v vrednosti 800 evrov.

Vojakom, ki se borijo v Ukrajini, poleg tega obljubljajo visoke plače in finančno varnost v primeru poškodbe ali smrti. Minimalna bruto mesečna plača tako znaša 3100 evrov. Ranjeni dobijo okoli 50.000 evrov, v primeru smrti pa svojcem vojakov izplačajo okoli 80.000 evrov.

V zadnjih tednih in mesecih so se sicer na družbenih omrežjih in medijih pojavile številne pritožbe, da obljubljenih plačil niso prejeli.