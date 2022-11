Škandal brez primere

Zgroženi čakamo, kakšen bo naslednji korak zarotnikov proti generalnemu direktorju

Direktor TV Slovenija Uroš Urbanija in generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough

Andrej Grah Whatmough je svetovno javnost prek Twitterja obvestil, da so Društvo novinarjev Slovenije, Mirovni inštitut in Vlada oz. Ministrstvo za javno upravo dosegli, da ne bo imel pravice predstaviti svojih pogledov v referendumski oddaji o noveli zakona o RTV Slovenija.

Škandal brez primere. Cenzura. Najbolj neverjetno pri tem ni to, da je direktor Televizije Slovenija Uroš Urbanija pred dnevi navdušeno razlagal, da so časi cenzure za vedno minili. Ne, najbolj neverjetno je, da je Grah Whatmoughu vabilo v oddajo preklicala odgovorna urednica Jadranka Rebernik. Urbanija, Rebernik in Grah Whatmough vpleteni v cenzuro? Ste zmedeni, ne razumete?

Ja, niste edini. Lepo po vrsti.

Andrej Grah Whatmough je generalni direktor RTV Slovenija in kot tak ključna oseba, odgovorna za zakonitost izvajanja referendumske kampanje in zagotovitev programskega časa za soočenja na javni radioteleviziji. Grah Whatmoug pa se je kot fizična oseba prijavil za organizatorja kampanje (pravno gledano je vseeno, ali ZA ali PROTI). Vsakemu vsaj delno razumnemu človeku je jasno, da se to dvoje izključuje. Naši južni sosedje imajo za takšne primere izraz "Kadija te tuži, kadija ti sudi (kadija je sodnik, rek pa pomeni, da je vse odvisno od oseba z močjo )".

Tvit generala RTV SLO

Edino pravniku Grah Whatmoughu to ni jasno. Zato se je Sindikat novinarjev obrnil na pristojno ministrstvo, ki je povsem logično zapisalo, da je »težko zadostiti načelu nevtralnega odnosa javnih oblasti do referendumske kampanje v primeru, da je organizator fizična oseba, ki je hkrati predstojnik javnega organa«.

Odgovorna urednica Jadranka Rebernik je zato povsem logično ugotovila, da je vabljenje Grah Whatmougha v takšnem kontekstu nesprejemljivo, da je in bo odgovorna ona in je vabilo preklicala.

Grah je ves v šoku potarnal po Twitterju, da ga skušajo utišati. Verjetno si vsi predstavljate razočaranje javnosti, ko zvečer v še eni brilijantni oddaji Vide Petrovčič ni uspela slišati modrih misli velikega poznavalca medijske krajine Grah Whatmougha.

Ampak težave za našega generalnega direktorja se s tem niso končale. Kot smo lahko prebrali na Twitterju, se je v zaroto proti njemu vključila tudi delovna inšpekcija. Na RTV je namreč prišla ravno v času, ko je bil vabljen v spletni klepet na MMC, kjer v.d. urednika Igor Pirkovič ni videl težav v dvojni vlogi generalnega direktorja / organizatorja referendumske kampanje.

Tvit generala RTV SLO

© Twitter / Tukajsmo.info

Zgroženi čakamo, kakšen bo naslednji korak zarotnikov proti generalnemu direktorju.

