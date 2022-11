»Urbaniji, Rebernikovi, Pirkoviču, Grahu in preostali SDS-kompaniji je res treba čestitati«

IZJAVA DNEVA

"Urbaniji, Rebernikovi, Svetini, Pirkoviču, Grahu in preostali SDS-kompaniji na nacionalki je res treba čestitati. V zgodovino se bodo zapisali s tem, da so nekoč elitno in vrhunsko politično oddajo v mesecu dni zbili na dno, na nivo obskurnih pogovornih oddaj lokalnih postaj. Velik dosežek. To se lahko zgodi samo pri nas, kjer so nesposobni sposobni sposobne narediti za nesposobne."

(Novinarka Katarina Keček v Reporterju o blamaži brez primere, saj so direktor TV Slovenija, odgovorna urednica informativnega programa, voditelj z Nova24TV, avtor besedila himne SDS in generalni direktor RTV Slovenija nekoč cenjeno informativno oddajo Odmevi v mesecu dni zbili na na nivo obskurnih pogovornih oddaj lokalnih postaj)