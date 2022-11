Domnevne eksplozije ruskih raket na ozemlju Poljske

Rusija je incident, v kateri naj bi umrli dve osebi, označila za namerno provokacijo, Poljska, članica zveze NATO, pa je že razglasila povečano pripravljenost dela svojih oboroženih sil

elGY5FqSihw

Poljski premier Mateusz Morawiecki je sklical izredno sejo vladnega sveta za nacionalno varnost zaradi sicer še nepotrjenih poročil, da naj bi ruske rakete zadele kmetijo v poljski vasi blizu ukrajinske meje in pri tem ubile dve osebi. Pentagon je medtem sporočil, da so ZDA seznanjene s poročili in da informacije še preverjajo. Poljska, članica zveze NATO, je razglasila povečano pripravljenost dela svojih oboroženih sil, je v Varšavi sporočil tiskovni predstavnik poljske vlade Piotr Müller.

Tiskovni predstavnik ameriškega obrambnega ministrstva general Pat Ryder je dejal le, da so ZDA seznanjene s poročili, da naj bi dve ruski raketi zadeli lokacijo na Poljskem blizu meje z Ukrajino, vendar za zdaj nimajo dokazov, ki bi ta poročila potrdila.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so poročila o ruskem raketnem napadu na poljsko ozemlje namerna provokacija, poroča BBC.

Sejo sveta za nacionalno varnost je nocoj sklical tudi madžarski premier Viktor Orban, in sicer zaradi ustavitve dobave nafte po naftovodu Družba in zaradi raket, ki so zadele ozemlje Poljske, je sporočil njegov tiskovni predstavnik Zoltan Kovacs, poroča madžarska tiskovna agencija Mti.

Če bo potrjeno, da so ruske rakete padle na poljsko ozemlje, bo to prvi tovrsten incident v skoraj devetmesečni ruski vojni v Ukrajini in bo pomenil dramatično zaostrovanje konfrontacije Moskve z Zahodom, saj je Poljska članica zveze Nato.

Če bo potrjeno, da so ruske rakete padle na poljsko ozemlje, bo to prvi tovrsten incident v skoraj devetmesečni ruski vojni v Ukrajini in bo pomenil dramatično zaostrovanje konfrontacije Moskve z Zahodom, saj je Poljska članica zveze Nato.

Po podatkih uradnih vladnih virov je na Poljskem, ki redno sodeluje v Natovih misijah, približno 10.000 pripadnikov ameriških sil. V luči tega je Ryder dejal, da bodo zaščito teh vojakov obravnavali zelo resno. "Vendar ne bomo ničesar prehitevali. Pridobili bomo dejstva. In ko jih bomo imeli na voljo več, jih bomo posredovali," je še dodal.

Ruske sile so na cilje v Ukrajini po navedbah Kijeva danes izstrelile približno sto raket. Glavna tarča so bili objekti kritične infrastrukture. Po navedbah Kijeva gre za najbolj obsežne napade na energetsko infrastrukturo od začetka vojne. Brez električne energije je ostalo več kot sedem milijonov gospodinjstev. V prestolnici Kijev so rakete zadele dve stanovanjski zgradbi in terjale najmanj eno smrtno žrtev. Po vsej Ukrajini pa je bil razglašen alarm zaradi nevarnosti zračnih napadov.

g7alfs8DxUY

Evropa zaskrbljena

Iz Evrope se že vrstijo odzivi. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je sporočil, da je pretresen ob novici zaradi smrtnih žrtev na Poljskem, ki jih je povzročila raketa ali drugo orožje. Zaskrbljenost je izrazila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Michel je na Twitterju zapisal, da je pravkar govoril s poljskim premierjem Mateuszem Morawieckim ter mu zagotovil popolno enotnost in solidarnost EU v podporo Poljski. Kot je napovedal, bo za sredo predlagal sestanek o dogajanju z voditelji EU, ki se bodo udeležili vrha G20 na Baliju.

"Zaskrbljeni zaradi poročil o eksploziji na Poljskem po obsežnem ruskem raketnem napadu na ukrajinska mesta," je tvitnila von der Leyen. "Poljski in našim ukrajinskim prijateljem izrekam sožalje ter najglobljo podporo in solidarnost," je sporočila. Kot je dodala, Bruselj pozorno spremlja razmere in je v stiku s poljskimi oblastmi ter partnerji in zavezniki.

"Zaskrbljeni zaradi poročil o eksploziji na Poljskem po obsežnem ruskem raketnem napadu na ukrajinska mesta."



Ursula von der Leyen,

predsednica Evropske komisije

Odzval se je tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki prav tako pričakuje razpravo na srečanju skupine G20 v sredo na Baliju. Macron je "v stiku s poljskimi oblastmi" in "spremlja razmere", so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz Elizejske palače.

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg pa je po pogovoru s poljskim predsednikom Andrzejem Dudo sporočil, da zavezništvo spremlja dogajanje, članice Nata pa se med seboj posvetujejo. "Pomembno je, da se ugotovijo vsa dejstva," je zapisal na Twitterju.

Poljski predsednik Duda medtem po telefonu govori z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, so sporočili iz Dudovega urada. V Beli hiši pa so navedli, da sodelujejo s poljsko vlado, da bi pridobili več informacij o dogajanju na meji med Poljsko in Ukrajino, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je izrazila žalost zaradi eksplozije, v kateri sta na Poljskem blizu meje z Ukrajino umrla dva človeka. "V mislih sem s Poljsko, našo tesno zaveznico in sosedo," je sporočila na Twitterju. "Pozorno spremljamo razmere in smo v stiku z našimi poljskimi prijatelji in zavezniki v Natu," je dodala.

Češki premier Petr Fiala je izrazil solidarnost s sosednjo državo. "Če bo Poljska potrdila, da so rakete zadele tudi njeno ozemlje, bo to še ena eskalacija s strani Rusije," je na Twitterju zapisal Fiala in dodal: "Trdno stojimo za našo zaveznico v EU in Natu."

"Če bo Poljska potrdila, da so rakete zadele tudi njeno ozemlje, bo to še ena eskalacija s strani Rusije. Trdno stojimo za našo zaveznico v EU in Natu."



Annalena Baerbock,

nemška zunanja ministrica

Zveza Nato in ameriško obrambno ministrstvo sta sporočila, da si prizadevata ugotoviti, kaj se je zgodilo v vasi Przewodow v bližini meje z Ukrajino. Po nepotrjenih poročilih poljskih medijev naj bi bile vzrok eksplozije ruske rakete, kar je Moskva zavrnila kot provokacijo.

JvYmYLW97Vk