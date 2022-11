Eksplozija na Poljskem / Zelenski: »To je ruski raketni napad na skupno varnost!«

Zveza NATO preučuje poročila o domnevnih eksplozijah ruskih raket na ozemlju Poljske

Zveza Nato preučuje nepotrjena poročila, da sta ruski raketi danes zadeli ozemlje Poljske in da sta bili v eksploziji blizu meje z Ukrajino ubiti dve osebi. "Preučujemo ta poročila in se tesno usklajujemo s Poljsko, našo zaveznico," je za nemško tiskovno agencijo dpa izjavil neimenovani predstavnik zveze Nato.

V eksploziji na kmetiji v kraju Przewodow blizu meje z Ukrajino sta danes umrla dva človeka, je za dpa potrdil tiskovni predstavnik lokalnih gasilcev in dodal, da vzrok eksplozije še ni znan. Po nepotrjenih podatkih naj bi šlo za eksplozijo rakete.

Poljski premier Mateusz Morawiecki je zaradi poročil, da so ruske rakete pristale na ozemlju Poljske, sklical sejo sveta za nacionalno varnost. Poljska vlada je po zasedanju sporočila, da je dvignila pripravljenost dela poljskih oboroženih sil.

"Izjave poljskih medijev in uradnikov o domnevnem padcu ruskih raket v bližini kraja Przewodow so namerna provokacija z namenom zaostrovanja razmer."



Rusko obrambno ministrstvo

V Pentagonu pa so navedli, da "preučujejo" poročila medijev, da sta ruski raketi eksplodirali na Poljskem, vendar teh poročil ne morejo potrditi.

Rusko obrambno ministrstvo je poročila o domnevnem padcu ruskih raket na poljsko vas blizu meje z Ukrajino zavrnilo kot "namerno provokacijo".

"Izjave poljskih medijev in uradnikov o domnevnem padcu ruskih raket v bližini kraja Przewodow so namerna provokacija z namenom zaostrovanja razmer," je na Telegramu sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

"To ne drži, nihče ne sme kupiti ruske propagande in širiti njenih sporočil."



Dmitro Kuleba,

ukrajinski zunanji minister

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je na Twitterju zapisal, da "Rusija širi teorijo zarote, da naj bi na poljsko ozemlje padla raketa ukrajinske protiletalske obrambe". "To ne drži, nihče ne sme kupiti ruske propagande in širiti njenih sporočil," je dodal.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je že pred tem odgovornost pripisal Rusiji in izjavil, da gre za napad na Poljsko. Kot je dejal, gre za raketni napad na ozemlje Nata. "To je ruski raketni napad na skupno varnost! To je resna eskalacija. Moramo ukrepati," je po poročanju poljske tiskovne agencije PAP dejal Zelenski.

elGY5FqSihw

oDB3ZCkEe6E