»Če ugotovimo, za katero vrsto rakete je šlo, še ni nujno, da s tem ugotovimo tudi, kdo jo je izstrelil«

V odzivih na eksplozijo na Poljskem pozivi k previdnosti

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je opozoril, da je absolutno nujno preprečiti eskalacijo vojne v Ukrajini, potem ko je na vzhod Poljske padla raketa in ubila dva človeka.

© Wikimedia Commons

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je opozoril, da je absolutno nujno preprečiti eskalacijo vojne v Ukrajini, potem ko je na vzhod Poljske padla raketa in ubila dva človeka. Podobno so se odzvale francoske oblasti, k previdnosti pri odzivu sta pozvala tudi ameriški predsednik Joe Biden in poljski predsednik Andrzej Duda.

Poljska vlada je ponoči potrdila, da sta v eksploziji rakete v poljski vasi Przewodow blizu meje z Ukrajino v torek popoldne umrli dve osebi, potem ko je izstrelek zadel skladišče z žitom. V prvih odzivih številni svetovni voditelji pozivajo k previdnosti in umiritvi razmer.

"Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je zelo zaskrbljen zaradi poročil o eksploziji rakete na poljskem ozemlju," je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP povedal njegov tiskovni predstavnik Farhan Haq. "Nujno se moramo izogniti zaostrovanju vojne v Ukrajini."

"Če ugotovimo, za katero vrsto rakete je šlo, še ni nujno, da s tem ugotovimo tudi, kdo jo je izstrelil.Nujno se moramo izogniti zaostrovanju vojne v Ukrajini."



Predstavnik francoskega predsedstva

Tudi Francija je danes pozvala k "izredni previdnosti" glede ugotavljanja izvora rakete na Poljskem in dodaja, da ima veliko držav v regiji podobno orožje. "Logično je, da k temu vprašanju pristopamo z največjo možno previdnostjo," je dejal predstavnik francoskega predsedstva.

"Če ugotovimo, za katero vrsto rakete je šlo, še ni nujno, da s tem ugotovimo tudi, kdo jo je izstrelil," je dejal francoski uradnik in ob tem opozoril na precejšnje tveganje eskalacije vojne. "To je tema, pri kateri res ne želimo narediti napake," je dodal.

Nemški kancler Olaf Scholz je prav tako posvaril pred prenagljenimi sklepi in zaključki v zvezi z incidentom na Poljskem. Dejal je, da "moramo ostati objektivni" in dodal, da je treba počakati na izide preiskave, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

K umiritvi razmer je pozvala tudi Kitajska. "V trenutnih razmerah morajo vse strani ostati mirne in zadržane, da bi se izognile zaostrovanju razmer," je na novinarski konferenci povedala tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Mao Ning.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je prav tako odgovoril na vprašanje o raketi, ki je zadela poljsko ozemlje. "Moram spoštovati izjavo Rusije ... morda je prišlo do tehnične napake ali česa drugega. Bistveno je, da se najprej opravi preiskava," je dejal.

"Vztrajanje pri kazanju s prstom na Rusijo bi bila provokacija. V tej vojni ni treba iskati še tretje strani. Vsi potrebujemo mir," je po navedbah AFP dodal Erdogan.

Tudi Bela hiša je bila v prvih odzivih previdna in uradno še nikomur ni pripisala krivde za izstrelitev rakete.

V zgodnjem jutranjem telefonskem klicu z Balija je Biden poljskemu kolegu Dudi dejal, da "morata s svojima ekipama ostati v tesnem stiku, da bi določila ustrezne naslednje korake v nadaljevanju preiskave", so sporočili iz Bele hiše.

Poljski premier Mateusz Morawiecki je danes pozval svoje rojake, naj ostanejo mirni, Duda pa je že pred tem dejal, da ni nedvoumnih dokazov o tem, od kod je raketa priletela, in da je po njegovem mnenju šlo za osamljen incident.

Glede na nekatere navedbe naj bi dejansko šlo za raketo ukrajinske protiraketne obrambe. To je po informacijah nemške tiskovne agencije dpa Biden sam dejal na izrednem srečanju z voditelji Nata in skupine G7.

Po poročanju ameriške tiskovne agencije AP, ki se po navedbah BBC sklicuje na tri neimenovane ameriške uradnike, gredo v tej smeri tudi prve ugotovitve preiskave, ki kažejo, da so raketo, ki je padla na Poljsko, ukrajinske sile izstrelile v obrambo pred prihajajočo rusko raketo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer nemudoma obtožil Rusijo in napad označil za udarec v obraz skupini G20, rusko obrambno ministrstvo pa krivdo kategorično zanika in vse obtožbe zavrača kot provokacije.

QYnw5mDYsX4

VHSjlaeGFzM

7m_FN1BhBBg

Kvq7lE7SnvU