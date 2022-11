Volitve 2024 / Trump napovedal predsedniško kandidaturo

"Zagotovil bom, da Joe Biden ne prejme dodatnih štirih let," je ob napovedi ponovne predsedniške kandidature poudaril Donald Trump

Bivši predsednik ZDA Donald Trump je na svojem posestvu Mar-a-Lago na Floridi v torek v skladu s pričakovanji napovedal, da se bo leta 2024 spet potegoval za položaj predsednika ZDA. Demokrate je označil za poražence vmesnih volitev, ki so potekale pretekli torek.

"Ameriška vrnitev se začenja v tem trenutku. Naznanjam kandidaturo za predsednika ZDA," je dejal 76-letni Trump, ki je malce pred tem to storil tudi uradno z oddajo dokumentov Zvezni komisiji za volitve (FEC).

V ognjevitem, uro dolgem govoru je Trump hvalil svoje dosežke in ostro kritiziral svojega naslednika Joeja Bidna. "Zagotovil bom, da Joe Biden ne prejme dodatnih štirih let," je napovedal.

Ameriški analitiki po vrsti ocenjujejo, da se je Trump za zgodnjo najavo kandidature odločil iz več razlogov. Na prvem mestu naj bi bilo upanje, da se bo s tem otresel kazenskega pregona.

Ta mu grozi zaradi odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše, ščuvanja privržencev k napadu na kongres in zaradi poskusov sprevračanja izida predsedniških volitev, med drugim s pritiskom na državne uradnike Georgie, da mu samovoljno dodajo manjkajoče glasove.

Najbolj verjetna je skorajšnja obtožnica zaradi tajnih dokumentov, ki pa je pravosodni minister ZDA Merrick Garland doslej še ni vložil zaradi nenapisanega pravila, da se 60 dni pred volitvami obtožnic, ki bi lahko vplivale na potek volitev, ne vlaga.

Razlog za zgodnjo napoved kandidature naj bi obenem ležal tudi v značaju Trumpa, ki želi biti vedno v ospredju pozornosti medijev, po vmesnih volitvah pa se žarometi in strankarska pozornost obračajo proti guvernerju Floride Ronu DeSantisu.

Trumpa številni v stranki skupaj s konservativnimi mediji, kot je Fox News, krivijo za neuspeh republikancev na vmesnih volitvah. Skrajni kandidati z njegovo podporo namreč niso dosegali uspehov v tesnih državah in republikanci so zaradi tega ostali brez senatne večine. Bodo pa najverjetneje prevzeli tesno večino v predstavniškem domu kongresa.

Trump trenutno nima dostopa do množičnih družbenih medijev, kot sta Facebook in Twitter, ki sta ga izključila zaradi ščuvanja k napadu na kongres. Twitter ga sicer pod novim vodstvom Elona Muska lahko kmalu sprejme nazaj. Trumpov lasten družbeni medij Truth nima dovolj uporabnikov.

Po republikanskem neuspehu na vmesnih volitvah so Trumpa poleg televizije Fox News zapustili tudi časopisi, kot sta New York Post in Washington Examiner, Wall Street Journal pa nikoli ni bil navdušen nad njim.

Vendar pa Trump ohranja močan vpliv na republikansko volilno bazo. Leta 2016, ko se je potegoval za republikansko kandidaturo, Trump prav tako ni imel na svoji strani konservativnih medijev ali republikanskih politikov. Prepričal pa je volivce in politiki ter mediji so sledili.

Trump sicer čuti nevarnost s strani 44-letnega DeSantisa in ga je že začel napadati ter mu zagrozil, naj se ne spušča v predsedniško kandidaturo, ker da bo spravil na dan negativne informacije o njem. V svojem slogu ga je tudi poimenoval DeSvetohlinskega.

De Santis mu je v torek odvrnil, naj si raje ogleda rezultate zadnjih volitev, ko je sam zanesljivo osvojil drugi mandat za guvernerja, Florida pa je trenutno trdno v republikanskem taboru. DeSantis je tudi dejal, da bo bivši predsednik težko privabil neodvisne volivce kljub vsem pomanjkljivostim Bidnove vlade. Izidi volitev leta 2018, 2020 in 2022 dajejo DeSantisu prav.

Čeprav ohranja vpliv na bazo republikanskih volivcev, pa na volišča privablja več demokratov kot pa sami demokratski kandidati. Vodstvo demokratov je nad njegovo kandidaturo zaradi tega navdušeno, ciniki pa izpostavljajo, da je sedaj s tem prvič priznal, da je izgubil volitve 2020.

Tudi neodvisnim volivcem in tudi vse večjemu delu republikanskih volivcev je glede na izide dovolj njegovega pogrevanja poraza leta 2020 s trditvami o volilnih prevarah, ki jih doslej ni nihče dokazal.

