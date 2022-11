Srbija / Poziv mladim k prostovoljnemu služenju vojaškega roka

Srbsko ministrstvo za obrambo je pozvalo vse državljane Srbije, stare od 19 do 30 let, k prostovoljnemu služenju šestmesečnega vojaškega roka v srbski vojski. Tisti, ki se bodo odločili zanj, bodo poleg nekaterih drugih ugodnosti prejemali tudi mesečno plačo v višini okoli 38.000 dinarjev (320 evrov), so v ponedeljek sporočili z ministrstva.

Poleg mesečne plače, povračila potnih stroškov, prehrane, zdravstvenega zavarovanja ter vojaških oblačil in obutve ministrstvo prostovoljcem obljublja tudi "možnosti pridobivanja novih znanj, sodobnega orožja in vojaške opreme".

V objavi na spletni strani so sporočili, da bodo tisti, ki bodo odslužili vojaški rok,lahko po hitrem postopku vstopili v poklicno vojaško službo v Vojski Srbije.

Dodali so, da je prijavo mogoče oddati prek portala e-uprave in v centrih ministrstva za obrambo ter celo na vseh poslovalnicah Pošte Srbije.

Srbska vojska v skladu z ukazom predsednika Aleksandra Vučića sicer od začetke novembra izvaja poostrene ukrepe za odkrivanje, sledenje in nevtralizacijo brezpilotnih letalnikov v bližini vojaških objektov. 2. novembra je na območju Raške na jugozahodu Srbije v bližini Kosova sestrelila brezpilotni letalnik, ki naj bi opazoval vojašnice in položaje srbske vojske.