Razbili domnevno neonacistično skupino

Skrajno desna skupina naj bi zagovarjala rasistične ideje in imela stike s sorodnimi skupinami v tujini, med njimi z ukrajinskim bataljonom Azov

Italijanska policija je včeraj v Neaplju razbila domnevno neonacistično skupino. Pri tem so aretirali štiri osebe, ki naj bi načrtovale nasilna dejanja, med drugim napad na vojašnico karabinjerjev. Zagovarjali naj bi rasistične ideje in imeli stike s skrajno desnimi skupinami v tujini, med njimi z ukrajinskim bataljonom Azov, je sporočila policija.

Četverica Italijanov naj bi se navdihovala pri skupinah belih supremacistov, zanikala holokavst in zagovarjala nov svetovni red s nacifašističnimi elementi ter pozivala k rasni diskriminaciji, je sporočila policija.

Osumljenci pripadajo subverzivni neonacistični skupini, imenovani Hagalov red (Hagal je ena od run v starogermanski runski abecedi; op.p.), in so načrtovali "nasilne akcije" proti državljanom in policiji, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa sklicujoč se na pravosodne vire. Imeli naj bi neposredne stike z drugimi skrajno desnimi organizacijami, med njimi tudi z ukrajinskim bojnimi skupinami, kot je bataljon Azov in skupina Pravi Sektor.

Osumljeni so se udeleževali tudi urjenja v bojevanju in ravnanju s strelnim orožjem v tujini. Četverica osumljenih je bila predmet preiskave že lansko leto, še navaja Ansa.

Eden od osumljencev, ki ga iščejo italijanski pravosodni organi, je trenutno v Ukrajini, preiskava pa je pokazala, da je bil v stiku z bataljonom Azov, ki sodeluje v boju proti ruski agresiji v Ukrajini.

Policija je ob aretacijah zasegla tudi večjo količino propagandnega materiala, nabojev, orožja in vojaških oblačil. V več italijanskih mestih so opravili 26 hišnih preiskav, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.