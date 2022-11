Rusija / »Na Poljsko je priletela ukrajinska raketa«

Ruske oblasti so ponovno zanikale, da bi na ozemlje Poljske padle ruske rakete

Ruske oblasti so danes sporočile, da so na objavljenih slikah s kraja eksplozije na Poljskem vidni fragmenti rakete ukrajinskega sistema zračne obrambe in ponovno zanikale, da bi na ozemlje Poljske padle ruske rakete. Prav tako so zanikale, da bi v torek napadle ukrajinsko prestolnico in zatrdile, da so vse rakete dosegle svoje predvidene cilje.

"Fotografije razbitin, ki jih je objavila Poljska, so ruski vojaški strokovnjaki nedvoumno prepoznali kot ostanke rakete ukrajinskega sistema zračne obrambe S-300," je v izjavi sporočilo rusko obrambno ministrstvo in opozorilo, da je njihova najbližja raketa v torek priletela 35 kilometrov stran od ukrajinsko-poljske meje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Vse uničenje, ki ga je prikazal režim v Kijevu v stanovanjskih območjih ukrajinske prestolnice, je neposredna posledica padca in samouničenja raket ukrajinske protiraketne obrambe," je še dodalo ministrstvo.

Rusko obrambno ministrstvo

Ukrajinske oblasti so v torek poročale, da so ruske sile nad Ukrajino izstrelile približno sto raket. V prestolnici Kijev so rakete zadele dve stanovanjski zgradbi in terjale najmanj eno smrtno žrtev. Njihova glavna tarča pa so bili objekti kritične infrastrukture, zaradi česar je približno deset milijonov Ukrajincev ostalo brez elektrike.

Hkrati pa je v torek zvečer raketa padla tudi na vzhod Poljske in ubila dva človeka. Eksplozija na Poljskem je vzbudila skrbi, da to pomeni vstop zveze Nato, katere članica je Poljska, v vojno. Doslej so se sicer Bela hiša in zavezniki na incident odzvali previdno.

Že ameriški predsednik Joe Biden je kmalu ocenil, da je le malo verjetno, da bi bila raketa izstreljena iz Rusije. Ameriški viri so nato navajali, da bi lahko šlo za raketo ukrajinske protiraketne obrambe.

Da je bilo temu najverjetneje tako, je danes dejala tudi belgijska obrambna ministrica Ludivine Dedonder. "Glede na predhodne dostopne informacije je napad najverjetneje rezultat sistemov ukrajinskih protiletalskih sistemov, ki so bili uporabljeni z namenom sestrelitve ruskih raket," je dejala v izjavi, ki jo povzema AFP.

