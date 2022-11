Referendum o RTV / »Želimo si vrnitve Studia City in drugih ukinjenih oddaj«

"Če želimo uspeti, moramo na volišča pripeljati 396.000 ljudi, ki bodo na referendumu glasovali ZA," je poudaril nekdanji generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc

Voditelj Studia City Marcel Štefančič, jr. očitno ni po godu s strani Janševe vlade nastavljenega vodstva RTV Slovenija, zato so ga z umikom oddaje skušali utišati

© RTVSLO

V okviru referendumske kampanje ZA javno RTV je na novinarski konferenci Inštituta 8. marec med drugim sodeloval tudi nekdanji direktor RTV Slovenija Igor Kadunc. Poudaril je pomembnost omejitve vpliva politike na javni medij in vrnitev mnogih ukinjenih oddaj. Predstavniki inštituta pa so opozorili, da bo za zmago na referendumu štel vsak glas.

Nekdanji direktor Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Kadunc je na konferenci povedal, da lahko na referendumu o noveli zakona o RTVS podpremo novinarje in novinarke na RTVS in s tem jasno omejimo vpliv politike na vsebine javnega medija. "Povemo, da si želimo vrnitve Studia City, Politično s Tanjo Godec, Globusa, Zvezdane in drugih ukinjenih oddaj. Glas za pomeni glas za skupnost," je še poudaril.

"Pomembno se nam zdi, da zaposlenim na RTV izkažemo podporo."



Igor Kadunc,

nekdanji generalni direktor RTV Slovenija

Koordinator referendumske kampanje pri inštitutu v osrednjeslovenski regiji Samo Cestnik je poudaril pomembnost referenduma, ki bo odločal o programski avtonomiji in uredniški neodvisnosti naše največje kulturne in informativne ustanove. "Pomembno se nam zdi, da zaposlenim na RTV izkažemo podporo," je še povedal.

"Če želimo uspeti, moramo na volišča pripeljati 396.000 ljudi, ki bodo na referendumu glasovali ZA. Pomembno je, da na volišča povabimo tudi svoje prijatelje in znance," je poudaril prostovoljec kampanje Janko Belin.

Prostovoljka kampanje Urška Zupanec pa je poudarila, da bo predčasno glasovanje potekalo med 22. in 24. novembrom, pa tudi v domovih za ostarele, zdravstvenih domovih in zaporih.

