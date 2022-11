Puščava se prebuja

Avtokratske zalivske države igrajo ključno vlogo pri novi svetovni ureditvi in gospodarstvu številnih držav. A kako daleč se smemo spustiti s šejki? Nam grozi nova usodna odvisnost?

Idejne zasnove za savdsko območje prihodnosti Neom: / Umetna oaza za azijske zimske igre leta 2029

Savdskoarabska puščava se zdi neskončna, sploh na skoraj opustelem severozahodu države, kjer ure in ure ni mogoče videti drugega kot pesek, skale, neznosno vročino, ki jih tu in tam prekinjajo samotne ceste. Zdi se neresnično, skoraj kot privid, ko se nenadoma, tik pred Rdečim morjem, pojavijo cele kolonije tovornjakov, sledijo pa jim horde kopačev, ki se valijo več deset kilometrov daleč čez sipine in gramoz.